إيلاف من القدس: في تحليل إسرائيلي لخطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يوم عودته رئيساً، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن ترامب لم يذكر إسرائيل بالإسم في خطابه رغم تعدد القضايا التي تحدث عنها، وهو أمر غير معتاد لتل أبيب التي ترتبط بواشنطن بعلاقة قوية.

وفي تحليلها لعدم نطق ترامب باسم إسرائيل في خطابه، قالت الصحيفة إن ذلك ليس له معنى سوى تركيزه المطلق على القضايا الأميركية الداخلية في أيامه الأولى، حيث لا توجد أولوية بالنسبة له أقوى من إنقاذ أميركا مما وصفه بسنوات الخيانة والانحدار.

فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه يوم الاثنين بإنقاذ أمريكا مما وصفه بسنوات من الخيانة والانحدار ، حيث أعطى الأولوية لشن حملة صارمة على الهجرة غير الشرعية، وصوّر نفسه كمخلص وطني اختاره الله.

وستركز أولويات ترامب الأولى على القضايا الداخلية، بما في ذلك عكس سياسات الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وعكس سياسات المناخ والطاقة، وفقًا لقائمة من البيت الأبيض صدرت أثناء إلقائه خطاب تنصيبه.

أميركا.. ثم أميركا

لقد قسم البيت الأبيض هذا إلى فئات مثل "جعل أميركا آمنة مرة أخرى"، و"جعل أميركا ميسورة التكلفة ومهيمنة على الطاقة مرة أخرى"، و"تجفيف المستنقع"، و"إعادة القيم الأميركية".

وفي حين قال ترامب في خطاب تنصيبه إن الرهائن في الشرق الأوسط يعودون إلى عائلاتهم، فإن البيت الأبيض لم يدرج إعادة جميع الرهائن الأميركيين إلى الوطن ضمن أولوياته المبكرة.

إين إسرائيل في خطاب ترامب؟

ولم يذكر ترامب إسرائيل بالاسم في خطابه، كما لم يذكرها البيت الأبيض في قائمة أولوياته، وبحسب البيت الأبيض، فإن "وزارة الخارجية ستتبع سياسة خارجية تضع أميركا في المقام الأول بناء على توجيهات الرئيس".

وقال ترامب "أولا، سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية، وسيتم وقف كل الدخول غير القانوني على الفور، وسنبدأ عملية إعادة الملايين والملايين من الأجانب المجرمين إلى الأماكن التي أتوا منها".

10 قرارات تركز على أمن الحدود والهجرة

وقال مسؤولون في البيت الأبيض يوم الاثنين إن ترامب يعتزم التوقيع على مجموعة من القرارات التنفيذية في ساعاته الأولى كرئيس، بما في ذلك 10 قرارات تركز على أمن الحدود والهجرة، وهي أولويته القصوى.

وبالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ، سيرسل الرئيس قوات مسلحة إلى هناك ويستأنف سياسة إجبار طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك من أجل مواعيد محاكمتهم في الولايات المتحدة، بحسب ما قاله مسؤولون للصحافيين.

وسيسعى أيضًا إلى إنهاء ما يسمى بحق المواطنة عند الولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين يفتقر آباؤهم إلى الوضع القانوني، وهي الخطوة التي قال بعض خبراء القانون إنها غير دستورية.

عودة منتصرة

يكمل التنصيب عودة منتصرة لرجل نجا من محاكمتين للعزل، وإدانة بجناية، ومحاولتي اغتيال، واتهام بمحاولة قلب خسارته في انتخابات 2020. قال ترامب قبل الإشارة إلى رصاصة القاتل التي خدشت أذنه في يوليو: "لم تكن الرحلة لاستعادة جمهوريتنا سهلة، يمكنني أن أخبرك بذلك". "لقد أنقذني الله لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وكان بايدن ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، التي خسرت أمام ترامب في تشرين الثاني (نوفمبر)، حاضرين داخل قاعة الكابيتول، إلى جانب الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون. ووصلت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي خسرت أمام ترامب في عام 2016، مع زوجها بيل، لكن زوجة أوباما ميشيل اختارت عدم الحضور.

أباطرة التكنولوجيا ونجوم الترفيه على رأس الحضور



وكان عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الذين سعوا إلى كسب ود الإدارة القادمة - بما في ذلك أغنى ثلاثة رجال في العالم، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ - قد جلسوا في مقاعد بارزة على المسرح بجوار المرشحين لمجلس الوزراء وأفراد عائلة ترامب.

وقال ترامب، إنه سيعفو "من اليوم الأول" عن العديد من أكثر من 1500 شخص متهمين فيما يتعلق بهجوم 6 كانون الثاني (يناير) 2021. لقد تجاهل تنصيب بايدن واستمر في الادعاء زوراً بأن انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن كانت مزورة.

وفي أحد آخر إجراءاته الرسمية، أصدر بايدن عفواً عن عدة أشخاص خوفاً من رد فعل ترامب، ومن بينهم كبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، وعضوة مجلس النواب الجمهوري السابقة ليز تشيني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي.

وقال مسؤولون في الإدارة الجديدة للصحفيين إن ترامب سيعيد العمل بعقوبة الإعدام الفيدرالية التي علقها بايدن، وسيطلب أن تعكس الوثائق الأميركية الرسمية مثل جوازات السفر جنس المواطنين كما تم تحديده عند الولادة.

وقالوا إنه سيوقع أيضًا على أمر ينهي مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في الحكومة الفيدرالية يوم الاثنين، وهو أيضًا يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو عطلة وطنية في ذكرى زعيم الحقوق المدنية الأكثر شهرة في أمريكا.

لكن مسؤولا في إدارة ترامب قال إن ترامب لن يفرض على الفور رسوما جمركية جديدة يوم الاثنين، بل سيوجه الوكالات الفيدرالية بدلا من ذلك لتقييم العلاقات التجارية مع كندا والصين والمكسيك، وهو تطور غير متوقع أطلق العنان لانزلاق واسع النطاق في الدولار الأمريكي وارتفاع في أسواق الأسهم العالمية في يوم تغلق فيه الأسواق المالية الأمريكية.

ومن المرجح أن تواجه بعض الأوامر التنفيذية تحديات قانونية.

عملة ترامب المشفرة

وبينما كان يستعد لاستعادة منصبه، واصل ترامب توسيع مشاريعه التجارية، وجمع مليارات الدولارات في القيمة السوقية من خلال إطلاق عملة مشفرة "ميم كوين" خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار تساؤلات أخلاقية وتنظيمية. وفي وقت سابق، وصل ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى البيت الأبيض، حيث استقبلهما بايدن والسيدة الأولى السابقة جيل بايدن بالمصافحة.

وقال بايدن "مرحبا بكم في وطنكم".

ويعود الرئيس السابق إلى واشنطن أكثر جرأة بعد فوزه في التصويت الشعبي الوطني على هاريس بأكثر من مليوني صوت بفضل موجة من إحباط الناخبين بسبب التضخم المستمر، على الرغم من أنه لا يزال أقل بقليل من الأغلبية بنسبة 50٪.

وسوف يستمتع ترامب، الذي تفوق على بايدن باعتباره الرئيس الأكبر سنا الذي تولى منصبه على الإطلاق، بأغلبية جمهورية في مجلسي الكونجرس اللذين تم تطهيرهما بالكامل تقريبا من المنشقين داخل الحزب. وقد وضع مستشاروه خططا لاستبدال البيروقراطيين غير الحزبيين بموالين مختارين بعناية.

تفكير بصوت مرتفع يثير الذعر

حتى قبل توليه منصبه، أنشأ ترامب مركز قوة منافس في الأسابيع التي أعقبت فوزه في الانتخابات، حيث التقى بزعماء العالم وأثار الذعر بالتفكير بصوت عالٍ في الاستيلاء على قناة بنما، والسيطرة على أراضي جرينلاند التابعة لحليف حلف شمال الأطلسي الدنمارك، وفرض الرسوم الجمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

ولقد كان تأثيره محسوسا بالفعل في إعلان إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وكان ترامب، الذي انضم مبعوثه إلى المفاوضات في قطر، قد حذر من "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل تنصيبه.

على النقيض من عام 2017، عندما ملأ العديد من المناصب العليا بمؤسسيين، أعطى ترامب الأولوية للولاء على الخبرة في ترشيح مجموعة من المرشحين المثيرين للجدل لشغل مناصب وزارية، وبعضهم منتقدون صريحون للوكالات التي تم اختيارهم لقيادتها.

وأُجريت مراسم التنصيب وسط إجراءات أمنية مشددة بعد حملة اتسمت بزيادة في العنف السياسي شملت محاولتين لاغتيال ترامب، إحداهما أصابت رصاصة أذنه.