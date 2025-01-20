إيلاف من واشنطن: أدى دونالد ترامب وجي دي فانس اليمين الدستورية رئيسا ونائبا لرئيس الولايات المتحدة، في حفل تنصيب أقيم الاثنين داخل القاعة المستديرة في مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة.

وأعلن الرئيس ترامب أن اليوم هو "يوم التحرير" بعد لحظات من أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد - متعهدًا بأن "العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن" مع "ثورة الفطرة السليمة".

بدأ ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، فترة ولايته الثانية في حفل بسيط في قاعة الكابيتول بحضور حوالي 600 ضيف بسبب الطقس البارد الخطير في الخارج، مع برودة الرياح التي بلغت حوالي 16 درجة.

وقال ترامب "لقد تعرضت للاختبار والتحدي أكثر من أي رئيس آخر في تاريخنا الممتد 250 عامًا، وتعلمت الكثير على طول الطريق. إن رحلة استعادة جمهوريتنا لم تكن سهلة، كما أستطيع أن أخبركم".

قناة بنما أميركية

وأعلن ترامب، في ما يبدو أنه انحراف عن مسار خطاب تنصيبه، أن قناة بنما ستعود إلى أيدي الولايات المتحدة.

وقال :"كان الرئيس ماكينلي رجل أعمال طبيعي وأعطى تيدي روزفلت المال للعديد من الأشياء العظيمة التي قام بها، بما في ذلك قناة بنما، التي تم منحها بغباء لدولة بنما".

وأضاف :"لقد عوملنا بشكل سيئ للغاية بسبب هذه الهدية الحمقاء التي لم يكن ينبغي لنا تقديمها على الإطلاق، كما أن الوعد الذي قطعته بنما لنا قد تم إخلاله، إن السفن الأميركية تتعرض لتكاليف باهظة للغاية ولا يتم التعامل معها بشكل عادل بأي شكل من الأشكال".

زعم ترامب، أثناء الترويج لخططه بشأن الضرائب على الواردات، أن الرئيس السابق ويليام ماكينلي جعل الولايات المتحدة "غنية للغاية من خلال الرسوم الجمركية".

وقال ترامب "لقد كان رجل أعمال طبيعيًا وأعطى تيدي روزفلت المال للعديد من الأشياء العظيمة التي قام بها"، وقرر الرئيس ترامب فرض ضرائب على الواردات من دول مثل الصين بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

أنا صانع السلام

يريد الرئيس ترامب أن يتذكره الناس كصانع سلام، وأشاد بالاختراق الدبلوماسي الأخير الذي شهد إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

"سوف نقيس نجاحنا ليس فقط من خلال المعارك التي نفوز بها، ولكن أيضًا من خلال الحروب التي ننهيها، وربما الأهم من ذلك، الحروب التي لا نشارك فيها أبدًا"، كما أعلن.

وأضاف "إن إرثي الذي أفتخر به سيكون صانع السلام والموحد. هذا ما أريد أن أكونه، صانع السلام والموحد"، مشيرا إلى إطلاق سراح الرهائن.

لم يضع يده على الكتاب المقدس

لم يضع الرئيس ترامب يده على كومة من نسختين من الكتاب المقدس كانت تحملها السيدة الأولى ميلانيا ترامب أثناء أدائه اليمين الدستورية يوم الاثنين.

وبدلاً من ذلك، وقف ترامب مع وضع ذراعه اليسرى إلى جانبه بينما رفع يده اليمنى أثناء أداء القسم لتولي المنصب، واستخدم ترامب نسخة عائلية من الكتاب المقدس ونسخة أخرى تسمى "إنجيل لينكولن"، والتي أقسم عليها الرئيس السادس عشر في عام 1861، وكذلك باراك أوباما في عامي 2009 و2013.

نحن ذكر وأنثى فقط

وأعلن الرئيس ترامب أنه سيتخذ إجراءات تنفيذية لإنهاء تفويضات التنوع والمساواة والإدماج (DEI) على المستوى الفيدرالي وحماية "الجنسين: الذكر والأنثى". ووعد ترامب قائلا: "سأضع حدا لسياسة الحكومة المتمثلة في محاولة فرض الهندسة الاجتماعية على أساس العرق والجنس في كل جانب من جوانب الحياة العامة والخاصة. وسنعمل على بناء مجتمع لا يفرق بين الأعراق ويعتمد على الجدارة".

وأضاف أنه "اعتبارا من اليوم، سوف تصبح السياسة الرسمية للحكومة الأميركية هي أن هناك جنسين فقط: الذكر والأنثى".

لن يستهدف المعارضين السياسيين

وأكد الرئيس ترامب لمنافسيه أنه لن يستهدف خصومه السياسيين باستخدام الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة.

ووعد ترامب في خطاب تنصيبه الثاني قائلا: "سأوقع أيضا أمرا تنفيذيا لوقف جميع أشكال الرقابة الحكومية على الفور وإعادة حرية التعبير إلى أميركا".

"لن يتم استغلال القوة الهائلة للدولة مرة أخرى لاضطهاد المعارضين السياسيين - وهو أمر أعرف عنه شيئًا. لن نسمح بحدوث ذلك. لن يحدث هذا مرة أخرى تحت قيادتي، سنستعيد العدالة العادلة والمتساوية والنزيهة في ظل سيادة القانون الدستوري".

يتعهد بمكافحة الجريمة

تعهد الرئيس ترامب بمحاربة الجريمة في المراكز الحضرية في أميركا، وقال ترامب "سنستعيد العدالة العادلة والمتساوية والنزيهة في ظل سيادة القانون الدستوري، وسوف نعيد القانون والنظام إلى مدننا."

"احفر يا صغيري"

ترامب يتعهد بجعل أميركا "دولة غنية مرة أخرى"، حيث تعهد بالاستفادة من موارد الطاقة الهائلة في البلاد لجعل أميركا "أمة غنية مرة أخرى"، وقال ترامب :"لقد كانت أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق وارتفاع أسعار الطاقة، ولهذا السبب سأعلن اليوم أيضًا حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة. سوف نحفر، يا عزيزي احفر".

"ستصبح أميركا دولة صناعية مرة أخرى، ولدينا شيء لا تملكه أي دولة صناعية أخرى... أكبر كمية من النفط والغاز هناك، وسوف نستخدمها، سوف نصبح أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعدنا على تحقيق ذلك".

ملف السيارات الكهربائية

قال الرئيس دونالد ترامب إن المزيد من الإجراءات ستحدث في يوم التنصيب، وأعلن أنه "سينهي الصفقة الخضراء الجديدة" و"سيلغي تفويض السيارة الكهربائية".

وأضاف أن هذه الخطوات "ستكون بمثابة الوفاء بتعهدي المقدس لعمال صناعة السيارات الأميركيين العظماء"، "بعبارة أخرى، سوف تتمكنون من شراء السيارة التي تختارونها".

إعلان الطوارئ على الحدود

وبدأ الرئيس ترامب في وضع أوامره التنفيذية "السليمة" كجزء من "يوم التحرير" في أميركا، وقال "أولا، سأعلن حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".

صفق الحاضرون في الروتوندا بصوت عالٍ. وأضاف ترامب "سيتم على الفور إيقاف كل الدخول غير القانوني، وسنبدأ عملية إعادة الملايين والملايين من الأجانب المجرمين".

وأضاف أن إدارته ستعيد تفعيل سياسة "البقاء في المكسيك" لإجبار الناس على انتظار جلسات المحكمة الخاصة بالهجرة جنوب الحدود الأميركية، وإنهاء سياسات "القبض والإفراج" و"إرسال قوات إلى الحدود الجنوبية".

تحقيق حلم مارتن لوثر كينج

بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، الذي يتزامن مع تنصيبه للمرة الثانية، تعهد الرئيس ترامب بتحويل حلمه إلى حقيقة، وقال ترامب "اليوم هو يوم مارتن لوثر كينغ، وشرفه سيكون شرفًا عظيمًا، ولكن تكريمًا له سنعمل معًا على تحويل حلمه إلى حقيقة. سنجعل حلمه حقيقة"، وفي أثناء تجمعه الاحتفالي بفوزه يوم الأحد، وعد ترامب بالإفراج عن الوثائق البارزة المتعلقة باغتيال كينغ عام 1968.

الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ أميركا

وقال ترامب "آمل أن يتم تذكر انتخاباتنا الرئاسية الأخيرة باعتبارها أعظم الانتخابات وأكثرها أهمية في تاريخ بلادنا".

"كما أظهر انتصارنا، فإن الأمة بأكملها تتوحد بسرعة خلف أجندتنا مع زيادات هائلة في الدعم من كل عنصر تقريبا في مجتمعنا، الشباب والكبار، الرجال والنساء، الأميركيين من أصل أفريقي، الأميركيين من أصل إسباني، الأميركيين من أصل آسيوي، في المناطق الحضرية والضواحي والريف".

المعارضون حاولوا سلب حريتي وحياتي

تحدث الرئيس دونالد ترامب عن العقبات التي تغلب عليها خلال عودته إلى الرئاسة، بما في ذلك محاولة اغتياله خلال الصيف في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال في خطاب تنصيبه الثاني: "على مدى السنوات الثماني الماضية، تعرضت للاختبار والتحدي أكثر من أي رئيس في تاريخ يمتد 250 عامًا، وتعلمت الكثير على طول الطريق [في] الرحلة لاستعادة جمهوريتنا".

"لقد حاول أولئك الذين يريدون إيقاف قضيتنا أن يأخذوا حريتي وحتى حياتي... لقد آمنت حينها، وأنا أؤمن الآن أكثر من أي وقت مضى بأن حياتي قد أنقذت لسبب ما".

"لقد أنقذني الله لأجعل أميركا عظيمة مرة أخرى."