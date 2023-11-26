إيلاف: تجمع السلطة الرائعة هذه بين الجريب فروت والأفوكادو واللوز المقرمش. يتم رش كل شيء بصلصة العسل والليمون.طريقة العمل:



مكونات السلطة

2 جريب فروت وردي

1 حبة أفوكادو ناضجة

ربع كوب من اللوز المحمص والمقطع إلى شرائح

¼ كوب أوراق كزبرة مفرومة (بالإضافة إلى المزيد للتزيين)



مكونات صلصة العسل بالليمون

½1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

½1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة عسل

¼ ملعقة صغيرة من الملح الناعم، بالإضافة إلى المزيد من الملح قبل التقديم

⅙ ملعقة صغيرة فلفل أسود

⅛ ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر (للتقديم، اختياري)

طريقة العمل:

الأفوكادو : يقطع الأفوكادو بعناية عبر المنتصف بالطول، وعندما تصطدم الشفرة بالحجر، ابدأي بقلب الأفوكادو ببطء حتى تتمكن الشفرة من الالتفاف حول الحجر. نقطع الفاكهة إلى نصفين، ثم نقشرها ونقطعها إلى شرائح يبلغ سمكها نصف بوصة.توضع جانبا.



الجريب فروت: باستخدام سكين حاد، قومي بتقشير الجريب فروت، ثم قومي بإزالة الغشاء الأبيض بالكامل. يوضع اللب جانباً.

تحضير الصلصة: في وعاء صغير أو في وعاء زجاجي بغطاء، تخلط جميع المكونات معًا أو ترج جيدًا حتى تصبح متماسكة جيدًا.



التجميع: ترتب شرائح الجريب فروت وشرائح الأفوكادو واللوز والكزبرة المفرومة على طبق التقديم. ترش الصلصة، مع لمسة نهائية من الملح ورقائق الفلفل الحار، إذا رغبت في ذلك. أنهي الطبق بالقليل من أوراق الكزبرة للتزيين. استمتعي به في درجة حرارة الغرفة.