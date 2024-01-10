هذه المقبلات ضرورية لأي لقاء أو عزومة أو نزهة ، لذيذة وسهلة التحضير.

المقادير:

2 رطل بطاطس صفراء صغيرة

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

¾ كوب جبنة شيدر مبشورة

4 شرائح لحم مقدد، مقطعة إلى مكعبات

⅓ كوب كريمة حامضة

2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مقطعة

طريقة العمل:

سخني الفرن إلى 450 درجة فهرنهايت. ادهني صينية خبز بقليل من الزيت أو غطيها برذاذ غير لاصق.

توضع البطاطس في قدروتغطى بالماء البارد المملح بمقدار بوصة واحدة. يُغلى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى يصبح طريًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا. تصفى جيدا وتترك لتبرد قليلا.

توضع البطاطس على صينية الخبز المُجهزة. باستخدام كوب قياس مسطح وجاف، او اي سطح صلب وجاف، اضغطي على البطاطس بعناية حتى تصبح مسطحة مع بقائها كتلة واحدة. تدهن بزيت الزيتون؛ يضاف الملح والفلفل للمذاق.

توضع في الفرن وتخبز لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً.

يرش سطح كل حبة بطاطس بالجبن. تعاد الى الفرن وتخبز حتى تذوب الجبنة لمدة 2-3 دقائق إضافية.

تسخن مقلاة كبيرة من الحديد الزهر على نار متوسطة عالية. يُضاف لحم مقدد (خنزير او بقر) ويُطهى حتى يصبح لونه بنيًا ومقرمشًا لمدة 6-8 دقائق تقريبًا. يصفى من الدهون الزائدة. يوضع في طبق مبطن بالمناشف الورقية.

ضعي فوق كل حبة بطاطس الكريما الحامضة واللحم المقدد والثوم المعمر والكزبرة.

تقدم على الفور ساخنة.