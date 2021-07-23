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إيلاف: نشرت الفنانة أصالة نصري صوراً عبر حسابها الخاص على الإنستغرام قبل احياء حفل عيد الأضحى في أبو ظبي ظهرت فيها بشعر قصير و فستان سهرة أبيض للمصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

فاجأت فيها متابعيها بقصة شعرها القصيرة جداً.

يذكر أن أصالة أعلنت عن طرحها لأغنية جديدة قريباً بعنوان “الدنيا لها طعم جديد”. ونشرت صورة أرفقتها بتعليق كتبت فيه: “إيه ممكن يخلي الدنيا لها طعم جديد.. قريباً”.