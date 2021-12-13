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دبي: سجّلت سيارة نيسان باثفايندر 2022 الجديدة كلياً أول ظهور لها في منطقة الشرق الأوسط حيث قامت الشركة بعرض المركبة خلال حفل ضخم في إكسبو 2020 دبي.

ويعكس الجيل الخامس من سيارة باثفايندر ملامح القوة والمتانة التي تميّزت بها الطرازات السابقة، معزّزة بتصميم جريء يُجدد مفاهيم الراحة، والاتصال المتطور والأداء المعزّز.

وتعيد مزايا التصميم الخارجي الجريء والقوي في باثفايندر الجديدة كلياً إحياء تراث سيارة 1987 الأصلية، بما يعكس متانتها وقدراتها اللافتة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً من 9 سرعات يوفر تسارعاً قوياً واستجابة سلسة فورية. كما تتميز المقصورة الداخلية بتحديثات مبتكرة على أنظمة المعلومات والترفيه والاتصال الجديدة، مثل نظام ProPILOT لمساعدة السائق في التركيز على القيادة وتعزيز الانتباه لتوفير تجربة قيادة أكثر انسيابية وثقة.

