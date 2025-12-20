إيلاف من القاهرة: توفيت الفنانة المصرية سمية الألفي صباح السبت بأحد المستشفيات في المهندسين بالقاهرة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 72 عاماً.

ولدت سمية الألفي في 23 يوليو (تموز) 1953 بمحافظة الشرقية، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اجتماع قبل أن تخوض غمار الفن من خلال مسلسل "أفواه وأرانب" (1978)، لتبدأ رحلة شاقة أوصلتها إلى قمة الشهرة.

برعت الفنانة سمية الألفي في تقديم شخصيات متنوعة بين الكوميديا والدراما، حيث شاركت في عشرات الأعمال التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور، مثل: "علي بيه مظهر و40 حرامي" (1985) "ليالي الحلمية" (مسلسل) "بوابة الحلواني" (4 أجزاء) "الراية البيضا" (1988) "دماء بعد منتصف الليل" (1995).

تزوجت سمية الألفي من الفنان فاروق الفيشاوي وأنجبت منه ابنها الممثل أحمد الفيشاوي، وكذلك عمر الفيشاوي.

على مدار مسيرتها، قدمت أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات" (2002) و"ليالي الحلمية".