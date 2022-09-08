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Ballater (المملكة المتحدة): وصف ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس عن 96 عاماً بأنّها "لحظة حزن بالغ" سيشعر بها أناس "في العالم أجمع".

وقال تشارلز الثالث في أول بيان يصدره بعد تولّيه العرش "إنّ رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي (...) إنّنا نأسف لوفاة ملكة عزيزة وأمّ محبوبة".