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روما: قدم رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي الخميس تعازيه بوفاة الملكة اليزابيث الثانية، معتبرا ان الملكة "المحبوبة" مثلت المملكة المتحدة ومنظمة الكومنولث "بتوازن وحكمة".

وقال دراغي في بيان "لقد حافظت على الاستقرار في أوقات الازمات وابقت قيمة التقاليد حية في مجتمع في تطور مستمر. ان روح الخدمة والتفاني لديها (...) طوال هذا الوقت الطويل شكلت مصدر اعجاب دائم لاجيال".