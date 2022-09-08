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واشنطن: اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس ان الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت "امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما"، مضيفا انها "كانت اكثر من ملكة. لقد جسدت حقبة".

وتابع بايدن في بيان ان اليزابيث الثانية "ساهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة (علاقة) +خاصة+"، مؤكدا انه "يتطلع الى مواصلة علاقة الصداقة الوثيقة مع الملك" الجديد.