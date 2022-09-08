قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



بروكسل: أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاماً، ولاحظت أنها شكّلت "نموذجأً للاستمرار" عبر التاريخ، وأن "هدوءها وتفانيها كانا مصدر قوة للكثيرين".

وذكّرت فون دير لايين في تغريدة عبر تويتر بأن الراحلة "كانت شاهدة على الحرب والمصالحة في أوروبا وخارجها ، وعلى تحولات عميقة في كوكبنا ومجتمعاتنا". ورأت أنها كانت بمثابة "عنصر اطمئنان في الأوقات الصعبة". وأبرقت فون دير لايين إلى الملك الجديد تشارلز الثالث متمنية له "الحكمة والقوة لكي يتمكن من متابعة ما حققته" إليزابيث الثانية.

صلوات قبل الوفاة

وكانت "فون دير لايين" قد أعلنت الخميس أنها "تفكر وتصلي" من أجل الملكة اليزابيث الثانية قبل إعلان وفاتها، مشيدة بـ"الشجاعة الهائلة" لملكة بريطانيا التي يثير وضعها الصحي القلق.

وقالت في مؤتمر صحافي في مدينة روتردام الهولندية إن اليزابيث الثانية "تمثل كل تاريخ اوروبا، منزلنا المشترك مع اصدقائنا البريطانيين (...) إنها اسطورة في رأيي ولهذا السبب فإن صلواتي معها".