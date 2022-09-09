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إيلاف: أحدثت وفاة الملكة إليزابيث الثانية الكثير من التغييرات داخل العائلة المالكة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالألقاب وسلسلة الخلافة الملكية.

فالأمير تشارلز، وريث العرش، هو الآن الملك تشارلز الثالث، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، هي الآن الملكة.

سيطال تغيير الألقاب سلالة تشارلز أيضًا، حيث أصبح ابنه الأكبر الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوق ودوقة كورنوال وكامبريدج، مع إمكانية أن يصبحا أمير وأميرة ويلز إذا اختار الملك أن يمنحهما ذلك الشرف.

ماذا عن الأمير هاري، الإبن الثاني للملك تشارلز ، وزوجته ميغان ماركل؟

أصبح الزوجان دوق ودوقة ساسكس عندما عقدا قرانهما في عام 2018، وعندما تراجعا عن منصبهما كأعضاء عاملين كبار في العائلة المالكة، فقدا شرف لقب صاحب وصاحبة السمو الملكي، لكنهما بقيا دوقًا ودوقة.

مع تنصيب تشارلز ملكاً، من المستبعد أن تتغير ألقاب هاري وميغان، لكن من المحتمل أن تتم ترقية أطفالهما إلى الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. يمثل هذا تغييرًا كبيرًا بالنظر إلى أن أرشي ، 3 سنوات ، وليليبت ، سنة، لم يولدا بألقاب ملكية منذ البداية.

ويرجع ذلك إلى قرارات أصدرها الملك جورج الخامس في عام 1917 ، والتي نصت على أن أبناء الملك وأبناء أبناء الملك والابن الأكبر على قيد الحياة للابن الأكبر لأمير ويلز هم وحدهم من يحق لهم حمل لقب الأمراء والأميرات.

لم يشمل ذلك أرشي وليليبت خلال فترة حكم جدتهما الملكة إليزابيث الثانية. ولكن مع وجود تشارلز على العرش، فهما يعتبران "أبناء إبن الملك" وبالتالي يحق لهما ان يحملا لقب امير واميرة.

يمكن دائمًا إجراء التغييرات من قبل الملك أيضًا. حيث أصدرت الملكة قراراً في عام 2012 تسمح فيه لجميع أطفال ويليام بالحصول على ألقاب ملكية، وليس فقط الأمير جورج. لكن الشيء نفسه لم يحدث لأرتشي.

عندما ولد آرتشي في عام 2019، كان من الممكن أن يحصل على لقب مجاملة كإيرل دمبارتون (أحد ألقاب هاري في اسكتلندا)، ولكن قيل إن هاري وميغان قررا التخلي عن ذلك، وكذلك لقب "صاحب السمو الملكي" لمنحه حياة أكثر خصوصية. ومع ذلك، كشفت ميغان أن القرار فعلياً اتخذ من قبل القصر. وقالت في مقابلتها مع أوبرا وينفري: "لم يكن قرارنا". وفيما يتعلق بالسبب الذي جعل أطفال ويليام جميعهم من العائلة المالكة وليس أبناء هاري، قالت ميغان، "لقد سمعت الكثير عن ذلك من خلال هاري ... لقد كان قرارًا شعروا أنه مناسب".

إذا أصبح لقب الأمير والأميرة متاحًا لـ آرتشي و ليليبت، فقد يكون قرار هاري وميغان في النهاية هو استخدامهما. لكن بالنظر إلى أنهما نأيا بأنفسهما عن الواجبات الملكية وانتقلا إلى كاليفورنيا، فمن المحتمل أن يرفضا ذلك. كما اختار أفراد العائلة المالكة الآخرين عدم منح أطفالهم ألقاب أمير وأميرة عندما أصبحوا مؤهلين، مثل الأميرة آن والأمير إدوارد.