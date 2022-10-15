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إيلاف: ليس سراً أن الألوان الترابية المحايدة هي المفضلة لدى العديد من النساء، فهي إنها عملية، وتبدو جيدة على الجميع ومن السهل ارتداؤها!

أحدث مجموعة من La Senza تتميز بتدرجات من اللون البيج الناعم إلى البني الغني والرمادي الغامق، وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات للجميع من مرتدي الملابس اليومية وصولاً الى الفاشونيستا التي تفضل الأناقة البسيطة على الألوان الأكثر جرأة.

تأتي حمالات الصدر الجديدة بقصات مختلفة، بما في ذلك حمالات الـ"push-up"، وحمالات الـ "strapless"، وحمالات الـ "racerback" والمزيد ؛ بالإضافة إلى سراويل داخلية "ثونغ" أو سراويل "boyshorts" القصيرة.