قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يختلف تعريف الموضة بين شخصٍ وآخر، ويرى الكثيرون أنها إحدى طرق التعبيرعن الذات ورسم هوية خاصة تعكس شخصياتنا الفريدة. وتلقى الأزياء المحتشمة اهتماماً متزايداً في عصرنا الحالي مع توجه شريحة واسعة من العملاء في مختلف أنحاء العالم لتنسيق إطلالات عصرية بتصاميم محتشمة تعكس ذوقهم الشخصي.

وتشتهر العباءات بأنها إحدى القطع الأساسية في تصاميم الأزياء المحتشمة. وتقدّم علامة "ليم" السعودية للأزياء المحتشمة، تشكيلة خريف وشتاء 2022 التي تضم مجموعة من تصاميم العبايات المبتكرة بلمساتٍ عصرية فريدة، مثل العبايات المميزة بالقصات الهندسية والثنيات المبتكرة وتفاصيل الشراشيب المميزة، إلى جانب التصاميم المزينة بالتدرجات اللونية المتموجة والملائمة لمختلف الإطلالات والمناسبات.