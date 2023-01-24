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إيلاف: خطفت كايلي جينر، سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية، الأضواء خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس، بفستان مزين برأس أسد.

إطلالة كايلي جينر الصادمة كانت الأبرز خلال العرض الذي قدمته دار Schiaparelli العريقة لعرض مجموعتها من أزياء ربيع وصيف 2023.

وطغت التصاميم المزينة برؤوس الحيوانات المهددة بالانقراض على معظم تصميمات Schiaparelli للصيف والربيع القادمين، بهدف تسليط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها هذه الحيوانات.

فالنمر والأسد والذئب - يمثلون الشهوة والفخر والجشع في قصة دانتي الرمزية الشهيرة - في رغوة منحوتة يدويًا وراتنج وصوف وفراء صناعي من الحرير ، مرسومة يدويًا لتبدو وكأنها الحياة بقدر الإمكان.