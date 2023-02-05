قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تقدم ويسترن للمفروشات أريكة "بازل" Puzzle الجديدة من "غاما" Gamma، العلامة التجارية الإيطالية لصناعة الأثاث الفاخر والمتعدد الاستخدامات والمريح على حد سواء.



تتميز الأرائك الجلدية من غاما بحرفية عالية وإبداع وابتكار لا يضاهيان. كأريكة Modular Puzzle الجلدية التي صممها جيوسيبي فيجانو لمجموعة داندي هوم Dandy Home Collection من غاما.

وكما يقول الاسم، تتكون هذه الأريكة الجلدية من "قطع بانوراما أو أحجية" يمكن دمجها مع بعضها بحرية وكما تريد. هناك عدد لا يحصى من القطع التي يمكن دمجها مع بعضها للتكيّف مع المساحات المتوفرة أو الاتجاهات التي تريدها. ولا تلبي هذه الأريكة متطلبات تغيير الشكل أو الاتجاه، بل أيضا كافة القطاعات سواء في مجال الضيافة والفنادق أو غيرها من المشاريع السكنية.

أريكة Puzzle مصنوعة من مواد عالية الجودة، وهي توفر أقصى درجات الراحة بفضل مقاعدها الرحبة المكوّنة من طبقات مختلفة من البولي يوريثين، مع حشوة ناعمة داخل مختلف أنواع الوسائد ومساند الظهر. كما تُظهر الدرزات العلوية المكسوة بالجلد والتفاصيل الجلدية الدقيقة في وسط المقعد وأسفل الجوانب براعة وحنكة شركة غاما في تصميم وصناعة الأثاث الفاخر.