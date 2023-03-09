قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تعتبر مجموعة شانيل للملابس الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2023/24 قصيدة للأنوثة العصرية.

المجموعة، التي صممتها المديرة الإبداعية فيرجيني فيارد، تعرض مزيجًا من تقاليد شانيل المتعارف عليها مع بعض العناصر المعاصرة.

يُقال إن مصدر الإلهام وراء المجموعة متجذر في حياة مؤسِّسة العلامة التجارية غابرييل "كوكو" شانيل، التي اشتهرت بروحها الجريئة والمستقلة مع عارضات الأزياء اللواتي يرتدين مجموعة من الأزياء الأنيقة والسهلة.

استخدمت فيارد مجموعة متنوعة من الأقمشة، بما في ذلك التويد مع طبعات "houndstooth" بألوان مختلفة، بالإضافة الى الشيفون، دون أن ننسى التصميم الإبداعي الحديث على التريكو الذي يأتي في أي شيء من القمصان والسترات والبنطلونات إلى التنانير والفساتين. لعبت بالصور الظلية ، وقدمت المعاطف الطويلة ، والتنانير على شكل حرف A ، والسترات المفصلة.

كانت لوحة الألوان من الأبيض والأسود بشكل أساسي ، مع لمحات من الألوان الزاهية مثل الأحمر والفوشيا.

نجحت فيارد في إضافة لمسة من الحداثة إلى مظهر شانيل الكلاسيكي ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمرأة المعاصرة.