إيلاف من الرباط:نفت المديرية العامة للأمن الوطني(الامن العام) المغربي، الجمعة،بشكل قاطع،الادعاءات الزائفة التي أوردتها مجلة "لوبوان"الأسبوعية الفرنسية،والتي تفيد بتعرض محلات تجارية في ملكية مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب لاعتداءات وحرائق إجرامية،وذلك على هامش المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني،في بيان توضيحي،أنها "أخذت علما، باستغراب بالغ، بمضمون مقال نشرته أسبوعية (لوبوان) الفرنسية في عددها بتاريخ الأربعاء 21 يناير 2026".

وأضاف المصدر ذاته أن المقال تضمن سلسلة من الادعاءات الزائفة التي تزعم تعرض محلات تجارية في ملكية مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، لاعتداءات وحرائق إجرامية، وذلك على هامش المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه لم يتم تسجيل أي اعتداء أو هجوم إجرامي يستهدف محلات تجارية أو مصالح اقتصادية لمواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عبر مجموع التراب المغربي، سواء خلال المنافسة أو بعد المباراة النهائية.

في سياق ذلك ، جددت المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد على أنها حرصت، طوال هذه المنافسات، على التعامل بأعلى درجات اليقظة مع المضامين الرقمية التي تروج لأخبار زائفة حول اعتداءات مزعومة على مواطنين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مضيفة أن هذه الأخبار الكاذبة شكلت موضوع نفي منهجي عبر بيانات رسمية تروم تقديم الوقائع بدقة وموضوعية.

وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها تتوفر على هياكل عملياتية ومصالح تواصل متخصصة، معبأة بشكل دائم، للإجابة عن استفسارات وسائل الإعلام.