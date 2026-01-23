إيلاف من واشنطن: أعلن البيت الأبيض أن الكدمات التي ظهرت على اليد اليسرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تواجده في دافوس بسويسرا ناجمة عن ارتطام اليد بطاولة التوقيع خلال فعالية مجلس السلام.

وظهرت الكدمات بشكل واضح لدى مغادرة ترامب لفعالية المجلس، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لشبكة "سي إن إن" أن الحادث وقع عندما اصطدمت يد الرئيس اليسرى بزاوية طاولة التوقيع، مما أدى إلى تكوّن كدمة زرقاء.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن ترامب وأطباؤه سبق وأن ذكروا أنه قد يكون عرضة للكدمات بسبب تناول الأسبرين بانتظام. وأضافت "سي إن إن" أن الكدمة لم تكن ملحوظة في بداية مراسم التوقيع، لكنها ظهرت بعد حوالي عشر دقائق أثناء جلوسه وتوقيعه عدداً من الوثائق.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها كدمات على أيدي الرئيس ترامب، حيث أثارت كدمة على يده اليمنى في أغسطس من العام الماضي، كانت مغطاة بكريم الأساس، تكهنات حول حالته الصحية.

