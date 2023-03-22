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إيلاف: يمنح التصميم الجديد من حذاء هوكستون 2.0 الرياضي الجديد من ماليت لندن راحةً فائقةً لا يمكن الاستغناء عنها، بفضل قصّته الكلاسيكية التي تُلائم جميع الأوقات والمناسبات وسعره المقبول. ويتألق الحذاء بتصميمٍ مميزٍ من الجلد الأسود والأسود الداكن المزين بنقشةٍ فضيةٍ تحمل اسم العلامة، مع لمساتٍ فضيةٍ على الكعب وبيضاء في منتصف النعل الأسود، ليوفر فرصةً مثالية للاستمتاع بأناقة وفخامة التصميم الفريد.

