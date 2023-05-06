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إيلاف: في 3 أبريل، أعلنت ماركة الأزياء كالفن كلاين على وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستتعاون مع جيني من BLACKPINK في مجموعة كبسولات قادمة.

فيديو الحملة، الذي تم إصداره في 4 أبريل، يظهر جيني وهي تعرض عدداً من القطع الجديدة للمجموعة. وهي تشمل كلاً من الملابس الداخلية والملابس الرياضية.

قالت جيني: "كان التعاون مع كالفن كلاين في هذه الكبسولة تقدمًا مثيرًا في شراكتنا". "تعكس هذه المجموعة أسلوبي اليومي وتستند إلى العديد من أساسيات كالفن كلاين التي أصبحت من العناصر الأساسية في خزانة ملابسي."

أضافت نجمة الكيبوب: "أردت إضفاء لمسة شخصية على هذه القطع ، والتي سترى أنها تنعكس في الملاءمة ولوحة الألوان والتفاصيل". "أطمح لهذه المجموعة هو أن يشعر الجميع بالسعادة والثقة في هذه القطع مثلي."