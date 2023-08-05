إيلاف: هل تعلمين أن الشفاه واضحة المعالم والحواجب المنحوتة جيدًا يمكن أن تغير وجهك بالكامل؟ سواء كانت مجموعة من الألوان مع مساحيق شفاه مبهجة أو حواجب ممتلئة تمامًا، فإن هذه التفاصيل الصغيرة ستغير من مظهرك بمهارة، دون الحاجة إلى القيام بالكثير. فكري حيث أنه يمكنك تحقيق أقصى قدر من التغيير بأقل جهد ممكن. هذه هي طريقة أفاي بيوتي!

بالنسبة الى الحواجب. إذا ما قيل مجازاً أن العيون هي نافذة الروح، فبالتالي فإن الحواجب هي اطارات النوافذ، وهكذا، لا يجب اهمالها ابداً. هل أنت فتاة تمتلكين حواجب من النوع الطبيعي؟ أو ربما، أنك تفضلين المظهر المنفوش، أياً كان مظهرك المفضل، هناك العديد من الطرق التي تساعدك في الحصول على التأثير المرجو. أسهل طريقة هي اختيار ظل الحاجب الذي يتناسب مع لون شعرك، وباستخدام لمسات دقيقة، قومي بملء أي مناطق متفرقة أو تحديد أقواس الحاجب.

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