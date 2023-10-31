إيلاف: أعلنت نيسان عن طرح طراز 2024 الجديد من سيارة نيسان صني في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي ذلك استكمالًا للنجاحات الممتدة التي حققتها سيارة السيدان الشهيرة على مدى العقود الماضية. وقد عززت نيسان من جاذبية "صني" من خلال مجموعة من التحديثات والترقيات الجمالية والتقنية، والتي تعد دليلاً على التزامها بدفع حدود الابتكار لإثراء حياة السائقين والركاب.

وتشمل التحسينات التي تم إدخالها على التصميم الخارجي لسيارة نيسان صني 2024، الواجهة الأمامية التي أعيد تصميمها مع نسخة محدثة من شبكة V-motion بملامحها المميزة، والشعار الجديد لعلامة نيسان. كما حظيت العجلات المعدنية قياس 17 بوصة بتصميم جديد يملأ الرفارف. ويمكن اختيار اللون الخارجي لسيارة "صني" من بين مجموعة من ثمانية ألوان جذابة، تندمج بأناقة مع خمسة خيارات للألوان الداخلية بدرجات مختلفة، بالإضافة إلى خيارات تنجيد المقاعد من القماش أو الجلد، ليناسب مختلف تفضيلات العملاء.

وتتوفر نيسان صني 2024 ضمن خمس فئات مليئة بالميزات، ومجهزة بعدد من الخصائص المبتكرة مثل "التنقل الذكي من نيسان" من بينها "درع السلامة 360" للحماية الشاملة. كما تشمل أبرز الميزات نظام المكابح الذكي في حالات الطوارئ، والتحذير الذكي من الاصطدام الأمامي، والتنبيه الذكي للسائق، وشاشة الرؤية الشاملة الذكية لرؤية الأجسام المتحركة، والتحذير من النقاط العمياء والتنبيه من حركة المرور الخلفية.

المزيد من الميزات في جميع الفئات

من خلال رفع مستوى السلامة في فئتها، توفر نيسان صني 2024 للسائقين أجهزة الاستشعار الخلفية لركن السيارة وتنبيه المقعد الخلفي. كما تشمل بعض أبرز ميزات الراحة مثل نظام تثبيت السرعة المتوفر بشكل قياسي في جميع الفئات، والشاحن اللاسلكي، ومنفذ شحن USB-C، والتحكم الديناميكي للمركبة، ومساعد صعود التلال، والمفتاح الذكي، ومرايا الرؤية الجانبية القابلة للتعديل إلكترونيًا والمزودة بمؤشرات الانعطاف.

وسيستفيد مالكو "نيسان صني" الجديدة من شاشة المعلومات الترفيهية قياس 7 بوصات المتصلة بتطبيق Apple CarPlay® وAndroid Auto™، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية الخلفية ومصابيح أمامية LED آلية. وترتقي سيارة "صني" 2024 إلى مستواها التالي من خلال مفتاح ذكي جديد، ونظام صوتي من ستة مكبرات صوت. كما تميز نفسها بتصميمات جريئة لمجموعة من العجلات المعدنية قياس 17 بوصة والجناح الخلفي وشبكة أمامية بتصميم فريد.

ترقيات التصميم

تتوفر نيسان صني 2024 ضمن ثمانية خيارات مختلفة للألوان الخارجية، ومن بينها: الأزرق المعدني اللامع، والمعدني الفضي اللامع، والرمادي المعدني، والأسود القاتم، والسماوي الرمادي اللؤلؤي، والمعدني الفضي اللامع، والأبيض غير لامع طبقات والأحمر المشع.

كما حظيت مقصورة سيارة صني 2024 بترقيات جديدة، من بينها ترقية المقاعد الأمامية المزوّدة بخاصية انعدام الجاذبية وذلك لأول مرة في فئتها والتي تعزز مستويات الراحة مع تنجيد جلدي للمقاعد وعجلة القيادة، وقماش عالي الجودة، إلى جانب التحكم التلقائي بمكيف الهواء ومساند للأذرع في الأمام والخلف.

وتتميز مقصورة سيارة صني في جميع فئاتها بمقاعدها الفسيحة التي تتسع لخمسة ركاب، ومساحات وفيرة لنقل الأمتعة فضلاً عن مساحات كافية مخصصة لراحة الأرجل والرأس، بالإضافة إلى صندوق الكونسول الأوسط الفسيح وحاملين للأكواب. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز تبطين الأبواب بجيوب تخزين كبيرة مع أربعة حاملات للزجاجات. ويتميز صندوق الأمتعة بسعته الكبيرة التي تبلغ 425 لترًا مع فتحة صندوق واسعة ومقعد خلفي قابل للطي بنسبة 60/40، مم يوفّر مساحة إضافية تضمن الملائمة وتعزز القدرات العملية.

سهولة واقتصادية الاقتناء

تتميز نيسان صني 2024 بمحرك DOHC من 4 اسطوانات سعة 1,6 لتر، يوفر أداءً حيويًا ينتج 118 حصانًا وعزم دوران بقدرة 149 نيوتن متر. كما يوفر ناقل الحركة من طراز Xtronic CVT السلس، تجربة قيادة جذابة مع تحكم سريع دون المساس بكفاءة استهلاك الوقود بمعدل 19,1 كم/لتر.

وتتوفر سيارة نيسان صني لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقدم للعملاء مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة عبر خمسة فئات هي: S و SV و SV+، و SL، وSL+.