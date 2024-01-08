إيلاف: تتابع MG Motor توسعة مجموعة منتَجاتها الشاملة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات (SUV) في الشرق الأوسط، حيث تبدأ العلامة التجارية الشهيرة بريطانية المنشأ العام 2024 مع طرح طراز الـSUV الجديدة كلّياً MG Whale الكوبيه في الأسواق الإقليمية. ولقد جرى تصميم هذه المركبة الرياضية متعدِّدة الاستعمالات متوسّطة الحجم لتلبية متطلّبات السفر لدى العملاء الشباب والمحترفين الطموحين والعائلات التي تعيش في بيئات مدنية لكن تتطلّع دوماً لإضافة بعض المغامَرة إلى حياتها.

تجسِّد MG Whale عبر تصميمها المستقبلي وشكلها الظلّي الجريء المشابه لسيارات الكوبيه الروح الشبابية والتقدُّمية للناس الذين يعيشون ويعملون في المدن الحيوية بالمنطقة. أما التفاصيل المستوحاة من الحوت مثل الشبك الأمامي الحصري والأضواء النهارية الجارية المستلهَمة من حوت البالين فتساعد بأن تعكس حيوية وذكاء وجمال هذا الطراز. وتشمل النفحات البحرية الأخرى مرايا الأبواب المستوحاة من زعنفة الحوت والجناح الخلفي ومقبض نقل الحركة المستلهَمَين من ذيل الحوت.

علاوة على هذا، فإن بعض الخصائص مثل السقف الأسود اللامع من لونين، وإضافات المصد بالذهبي غير اللامع، وأطراف أنابيب العادم المزدوجة الكرومية، والزخرفة البرونزية، فتعزّز كلّها المظهر البصري الملفت لهذه الـSUV الكوبيه. كما ترتكز المركبة على عجلات سبيكية أنيقة بقطر كبير يبلغ 19 بوصة وهي تشير إلى تفوّقها على منافِساتها من الناحية التصميمية.

