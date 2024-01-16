إيلاف من ميلانو: مجموعة إمبوريو أرماني لخريف وشتاء 2024/25 للرجال، والتي تحمل اسم "أتلانتيك"، هي قصة منسوجة في نسيج المغامرة البحرية والاستكشاف المنفتح. على خلفية بحر شتوي مضطرب، تأخذنا المجموعة في رحلة أزياء عبر الأناقة القاسية للحياة المحيطية، ودمج عوالم البحارة مع التطور الحضري.

وقد قامت العارضات، اللاتي ارتدين زي البحارة وعمال المقصورة والمهندسين والضباط، بإحياء ملحمة بحرية من خلال عدسة جمالية أرماني التي لا لبس فيها. كانت الصور الظلية جريئة وغير معتادة، مع أكتاف عريضة ومحددة جيدًا "مثبتة" بأربطة ذات نعال عالية، وتتحول إلى أحذية ناعمة عند إقرانها بالجراميق. كان هذا التفاعل بين الأسلوب والوظيفة بمثابة إشارة إلى صلابة الحياة البحرية وعمليتها.

كانت أناقة الميناء واضحة في كل قطعة - معاطف طويلة، وسترات قصيرة، وسراويل بأحجام كبيرة، ومعاطف كبيرة، وكلها تذكرنا بأولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية لعبور البحار. احتفلت السترات والقبعات الجلدية للبحارة بقواعد اللباس الخالدة، في حين أضافت السترات والمرايل التي تم وضعها فوق السترات والطاووس طبقات من الأداء الوظيفي. وفي خروج صارخ عن التقاليد، تم استبدال القمصان بقمصان ذات أقمشة متطابقة مع السترات والسراويل، مما أدى إلى تقديم زي موحد جديد وحاسم.

كانت لوحة إمبوريو أرماني لـ "أتلانتيك" عبارة عن مزيج عميق وغامض من اللون الأزرق الداكن والرمادي الفولاذي والأبيض الجليدي والأسود منتصف الليل، مما يعكس أعماق المحيط العميقة. تم تعزيز هذا السرد اللوني بزخارف التويد، والخطوط المقلمة، والمتدفقة، وكلها موحدة في أنظمة ألوان فريدة. أضاف التطريز المعدني على السترات والقمصان والمعاطف لمسة مغامرة تذكرنا بتأثير البحر على السفن.

ومن السمات البارزة للمجموعة نهجها الجريء تجاه الانسيابية بين الجنسين. أعادت إمبوريو أرماني تعريف الحدود التقليدية بين الجنسين من خلال تكييف وإعادة توزيع الملابس المختارة للنساء، ودمجها بسلاسة في المجموعة. لم تتحدى هذه الخطوة الجذرية معايير الموضة الذكورية والأنثوية فحسب، بل فعلت ذلك بأناقة طبيعية، مما يجسد التزام أرماني باستكشاف آفاق جديدة في الموضة والهوية.

كانت الحقائب التي تشبه حقائب اليد ذات التفاصيل الشبكية القوية والحقائب البحرية الكبيرة جزءًا لا يتجزأ من سرد المجموعة. بالنسبة للنساء، فإن دمج الأحذية ذات الكعب العالي إلى جانب الملابس القاسية يشير بجرأة إلى أن القوة والأنوثة ليسا على خلاف ولكن يمكن أن يتعايشا بانسجام.