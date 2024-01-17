إيلاف من دبي: أعلنت MG Motor أن طرازها المرتقَب بشوق كبير والمعروف باسم Cyberster سيظهر للمرّة الأولى في الشرق الأوسط خلال يناير الجاري، وذلك مع قيامه برحلة في المنطقة كجزء من جولة قيادة فريدة عابرة للقارّات للاحتفال بالذكرى السنوية المئة للعلامة التجارية.

تم استلهام Cyberster من طراز MGB الكلاسيكي الشهير لدى العلامة التجارية بريطانية المنشأ، وهي تتضمّن أحدث التقنيات في عالم السيارات مع خصائص مبتكَرة بمجال التحوُّل الكهربائي. وزيارة السيارة إلى المنطقة كجزء من هذه الفعالية التي تعبّر عن التزام MG القوي تجاه الشرق الأوسط.

تُعتبَر MG Cyberster السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل ذات البابين من العلامة التجارية، وهي بمثابة جمع بين التصميم المستقبلي والأداء المبهر. صممت بالتعاون المشترَك بين استوديو التصميم التابع للشركة في لندن ومركز سايك للتصميم (SAIC Design Centre) في شنغهاي. وتمتلك MG Cyberster مقدِّمة منخفضة ورفارف خلفية منحنية، إضافة إلى الأبواب التي ترتفع للأعلى عند فتحها والمؤخّرة المشطوبة.

ومن ناحية الطاقة والأداء، فإن MG Cyberster متوفرة بطراز ذي مولِّد مفرَد مع بطارية بسعة 64 كيولوواط/س أو طراز بمولِّد مزدوج مع بطارية بسعة 77 كيلوواط/س. ويُمكِن للطراز الأعلى طاقة التسارُع من 0 إلى 100 كلم/س بغضون 3.2 ثواني.

يتولّى قيادة MG Cyberster في جولتها التوأم روس وهوغو تارنر المعروف بعالم المغامَرات المحترفة. ولقد انطلقت السيارة برحلتها من على جسر وستمينستر في لندن بالمملكة المتحدة باتجاه شنغهاي الصينية في سبتمبر 2023. الجدير ذكره أن التوأم قام بكثير من المغامَرات البارزة، منها الإبحار في قارب تجديف عبر المحيط الأطلسي وقطع الغطاء الجليدي في غرينلاند، وهما الآن يسعيان لإضافة جوهرة جديدة إلى تاج إنجازاتهما عبر القيام بهذه الرحلة.

ستجول Cyberster في منطقة الشرق الأوسط بين 14 يناير و14 فبراير 2024، حيث تستكشف المعالم الثقافية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال رحلتها هذه. ويتضمّن جدول الرحلة محطّات توقُّف خاصّة عند معالم محلّية في مدن رئيسية بالمملكة العربية السعودية (الرياض وجدّة)، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) وعُمان.