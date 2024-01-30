كشفت جي دبليو أندرسون عن مجموعة ربيع وصيف 2024 للرجال، والتي تمثل مزيجًا سلسًا من الانسيابية والتجديد والأسلوب الدائم مع الجمالية الرائدة للعلامة التجارية.

ينضح كل ثوب بالثقة والرقي، ويتميز بتفاصيل دقيقة وصور ظلية غير متوقعة ولوحة ألوان غنية تحتضن الجرأة والدقة. من خلال قلب فكرة التراث البريطاني، تم إعادة تصور الصور الظلية الرياضية، وتشيد الخطوط الزرقاء والبيضاء المميزة لـ Cornishware بالتقاليد والحرفية.

وبكل سهولة، تحتضن المجموعة الجديدة حركة غير مقيدة، وتجمع بين الخامة والرقي لإنشاء تصميمات تجسد التعقيدات المخبأة في البساطة. تسيطر الأشكال ثنائية الأبعاد على الملابس، وتسلط الضوء على المظهر العام غير المرتب عمدًا على طول المدرج.



أحدث مجموعة نسائية هي إعلان عن الاندماج بين المرح والواقعية في عالم الموضة.

تجسد المجموعة الجديدة مزيجًا فريدًا من الملابس اليومية والأزياء الرائدة. في هذا الموسم، اكتشف المصمم الذي يحمل الاسم نفسه التوازن الدقيق بين النسب مع التصاميم التي تنكمش، وتنحنى، وتميل، وتتوسع بشكل غير متوقع.



تضرب المجموعة وترًا متناغمًا بين الوضوح والهدف، وهي مشبعة بلمسة جي دبليو أندرسون التي لا لبس فيها.

من السترات ذات القلنسوة الكلاسيكية إلى السترات المثالية الشهيرة، ضم العرض مجموعة من القطع الأساسية في خزانة الملابس مثل السترات الواقية من الرصاص، والسترات، والسراويل، والسراويل الواسعة، والسراويل القصيرة، والفساتين. وقد أعيد تصور هذه القطع حيث يلتقي التطبيق العملي بالإبداع في مزيج سلس.