إيلاف من سان فرانسيسكو: كانت سارة تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول في أجواء دافئة داخل منزلها الجديد، ومع ضوء الشموع ورائحة الكعك، التقطت صورة عائلية وشاركتها بفخر على "فيسبوك" مع عبارة بسيطة: "أخيرًا بيتنا!"

ما لم تكن تعلمه، أن الصورة حملت أكثر من مجرد لحظة عاطفية… لقد حملت موقع بيتها بدقة مرعبة حتى رقم منزلها.

بعد ساعات فقط، تلقت سارة رسالة خاصة من حساب غريب يهنئها على المنزل… مع ذكر اسم الشارع ورقم المنزل الذي لم تكتبه في المنشور!

كيف عرف؟ بكل بساطة، هاتفها أرفق موقع الصورة تلقائيًا ضمن البيانات الخفية في الملف، والمعروفة باسم البيانات المكانية أو Location Metadata.

وهي خاصية تعمل تلقائيًا في معظم الهواتف الذكية، وتخزن معلومات مثل: موقع التقاط الصورة، التوقيت، نوع الجهاز، وحتى اتجاه الكاميرا.

ولأن الكثيرين لا يعلمون بوجود هذه المعلومة أصلاً، فإنها تُنشر كما هي… وتكون متاحة لأي شخص يستخدم أدوات مجانية لتحليل الصور.

لكن لا تقلق، فتعطيل هذه الخاصية لا يتطلب أي خبرة، فقط بضع خطوات بسيطة حسب نوع هاتفك:

على أجهزة iPhone:

- افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

- انزل للأسفل واختر الخصوصية والأمان (Privacy & Security).

- اضغط على خدمات الموقع (Location Services).

- مرر للأسفل حتى تجد تطبيق الكاميرا (Camera).

- اضغط عليه واختر أبدًا (Never) لإيقاف تسجيل الموقع في الصور.

بهذا، سيتوقف الآيفون عن حفظ معلومات الموقع تلقائيًا في أي صورة جديدة تلتقطها.

على أجهزة Android (سامسونج، بيكسل، إلخ):

- افتح تطبيق الكاميرا.

- اضغط على أيقونة الإعدادات (⚙️) في أعلى الشاشة.

- ابحث عن خيار باسم “تحديد الموقع” أو “Save location” أو “Location tags”.

- أوقف هذا الخيار (اجعله Off أو معطّل).

وإذا كان هاتفك مختلفًا عن الأنواع التي ذكرناها، فمن المهم أن تبحث بنفسك عن طريقة تعطيل هذه الخدمة حسب نوع جهازك.

ننصحك ببساطة بكتابة عبارة مثل:

"كيفية إيقاف تحديد الموقع في الكاميرا + اسم جهازك"

على YouTube، وستجد شروحات واضحة خطوة بخطوة تساعدك على حماية خصوصيتك خلال دقائق.

أو بالإنجليزية إذا لم تجد مصدرًا بالعربية:

"How to disable location in camera + your device name"

الصور هي ذاكرة الحياة… لكن لا تجعلها تصبح ثغرة في خصوصيتك. شارك اللحظات، واحمِ نفسك.