إيلاف من سان فرانسيسكو: تخيّل أنك تمشي في مقهى، وهاتفك بيدك، وبلوتوثك مفعّل… وفجأة، يتصل أحدهم بجهازك دون أن تنتبه. يبدو خيالًا؟ للأسف، هذا أحد الأساليب الواقعية التي يستخدمها المخترقون بشكل متزايد. فعند ترك البلوتوث في وضع التشغيل، خاصة في الأماكن العامة، فأنت تترك ما يشبه "الباب الرقمي المفتوح" لأي متطفل. لا يعني ذلك أنهم سيسرقون صورك أو حساباتك كلها، لكنهم قد يزرعون برمجيات خبيثة، وهي برامج ضارة تُثبت خلسة على جهازك بهدف التجسس أو سرقة البيانات، أو يصلون إلى ملفات مشتركة، أو حتى يتتبعون موقعك.

الحل الأسرع؟

أطفئ البلوتوث من خلال الإعدادات اليدوية عندما لا تستخدمه.

لا حاجة لأي تطبيق، ولا لأي مصطلحات تقنية. فقط اسحب الشاشة، اضغط، وانطلق.

لمزيد من الطمأنينة:

- على أجهزة iPhone:

اذهب إلى "الإعدادات" > "Bluetooth" وأوقفه من هناك، لأن تعطيله من مركز التحكم لا يكفي دائمًا.

- على أجهزة Android:

ادخل إلى "الإعدادات" > "الأجهزة المتصلة" > "تفضيلات الاتصال" > "Bluetooth" ثم أوقفه من هناك.

نصيحة ذكية:

إذا كنت تستخدم سماعات لاسلكية أو ساعة ذكية، قم بإقرانها يدويًا عند الحاجة فقط، بدلًا من إبقاء البلوتوث يعمل طوال الوقت.

تغيير صغير في العادة، لكن تأثيره كبير. تمامًا مثل قفل باب المنزل… ليس لأنك خائف، بل لأنك واعٍ.