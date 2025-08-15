إيلاف من سان فرانسيسكو: في عام 2025، أصبح التطوّر التكنولوجي في عالم السيارات أكثر إثارة من أي وقت مضى. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تكنولوجيا مدمجة داخل السيارة، بل تحوّل إلى عيون إضافية قادرة على كشف الحوادث، المنعطفات الخطرة، وحتى مواقف Hit and Run التي كانت تفلت من الملاحقة سابقًا.

كاميرات Nextbase iQ الذكية وصلت للشارع العادي، مقدمة تصويرًا بدقة 4K تغطي الأمام والداخل والخلف، مع ميزات مثل استدعاء الطوارئ أو التفعيل الصوتي. أما كاميرا 70mai Dash Cam 4K Omni، فهي الأولى عالميًا التي توفر تغطية 360 درجة بدقة 4K مع دوران آلي وتحكم صوتي وقدرات تحليل ذكية للوقوف.

وفيما يخص الحوادث الخطيرة مثل ضرب سيارة وهروبها، لا تتوقف التغطية عند ذلك، كاميرات الأفراد العادية اليوم يمكنها تقديم أدلة دقيقة للشرطة، بينما تتيح تقنيات مثل كاميرات Flock Safety رصد لوحات السيارات وتتبع المركبات الهاربة بدقة عالية.

ومع اقتراب 2026، يتوقع خبراء التقنية أن تتحول هذه الكاميرات إلى منظومات متكاملة تتواصل مع أنظمة المرور والمساعدات الذكية داخل السيارة، بحيث يمكنها إرسال بيانات الحوادث أو حالات القيادة الخطرة فورًا إلى الجهات المختصة. بعض الشركات بدأت بالفعل في اختبار نماذج تتنبأ إذا كان السائق مرهق أو تشتته قبل وقوع الحادث، وهو ما قد يجعل الطريق في السنوات القادمة أكثر أمانًا من أي وقت مضى.