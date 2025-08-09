إيلاف من سان فرانسيسكو: كان عماد يجلس في مقهى مزدحم وسط المدينة، يتحدث بحماس مع صديقه عن مقابلة عمل حصل عليها للتو. الجو مليء بالضحك من الطاولات المجاورة، لكن إشعارًا غريبًا على شاشة هاتفه شتّت انتباهه:

"هل ترغب في مشاركة بيانات الاتصال مع جهاز قريب؟"

لم يلمس شيئًا، فقط وضع الهاتف على الطاولة… ولم يمانع. ثوانٍ معدودة، وعاد إلى قهوته، دون أن يدرك أن الهاتف القريب لم يكن عاديًا.

أحد الأشخاص كان قد اقترب بما يكفي لتفعيل ميزة NameDrop، وهي خاصية أطلقتها شركة Apple ضمن تحديث iOS 17، تتيح تبادل معلومات الاتصال بين هاتفين بمجرد تقريبهما من بعضهما. الميزة قد تبدو مريحة ولطيفة، لكنها في بعض الحالات مقلقة جدًا.

تعمل تلقائيًا بعد التحديث

ما لا يعرفه كثيرون هو أن هذه الميزة تكون مُفعّلة تلقائيًا بعد تحديث النظام. يكفي أن يكون هاتفك غير مقفل (في وضع الاستعداد)، وأن يقترب منه هاتف آخر، حتى يظهر للطرف الآخر خيار طلب مشاركة بياناتك.

حادثة عماد ليست معزولة. ففي تموز (يوليو) 2025، نشرت صحيفة "Daily Mail" تقريرًا عن عمليات استغلال جماعي لهذه الخاصية في أماكن عامة، حيث يضع المخترقون هواتفهم بجوار هواتف الضحايا في المترو أو المقاهي، ويرسلون طلب مشاركة البيانات. إذا ضغط المستخدم على "موافقة" دون انتباه، فقد يحصل الغرباء على بريده الإلكتروني، اسمه الكامل، وأحيانًا صورته الشخصية.

كيف تحمي نفسك؟

لتجنب الوقوع في نفس الموقف، إليك ثلاث خطوات أساسية:

إيقاف ميزة NameDrop تمامًا:

الإعدادات > عام > AirDrop > الاستقبال بالإيقاف (Off).

(Settings > AirDrop > Start Sharing by Bringing Devices Together > Off) إقفال الهاتف دائمًا في الأماكن العامة:

عند قفل الهاتف بالكامل، لا يمكن تنفيذ عملية NameDrop، حتى إذا اقترب من هاتف آخر. الحذر من الإشعارات العشوائية:

إذا ظهر إشعار غير مألوف، لا تضغط عليه مباشرة. خذ وقتك لقراءته أو اضغط زر القفل فورًا.

تذكّر: نحن في عصر الفضاء الإلكتروني (Cyberspace)، حيث تحوّلت الهواتف إلى محافظ رقمية وهويات متكاملة. بعض الميزات التي نحبها قد تصبح أبوابًا خلفية لهجمات ناعمة، ليس لأننا استخدمناها… بل لأننا نسينا أن نغلقها.