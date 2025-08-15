إيلاف من بيروت: تقارير وتسريبات تكشف عن نية آبل لإطلاق جيل جديد من حواسبها المحمولة، مع مواصفات نوعية وسعر غير مسبوق في تاريخ السلسلة

جيل جديد

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro، وستطرح تلك الأجهزة بأسعار تنافسية.

تشير بعض التقارير الحديثة إلى أن شركة آبل من المتوقع أن تطلق حواسب MacBook Pro الجديدة العام المقبل، والتي يُتوقع أن تأتي مزودة بشاشات OLED من تطوير سامسونغ، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها سامسونغ لتطوير خطوط إنتاج شاشات OLED من الجيل 8.6.

شاشات متطورة

وينوه الخبراء إلى أن شاشات OLED من الجيل 8.6 تستخدم ركائز زجاجية كبيرة تجعلها مثالية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما أن خطوط إنتاج هذه الشاشات تتمتع بتقنيات متطورة لتوفير الطاقة، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة الإنتاج.

حجم جديد وسعر صادم

وتشير التسريبات إلى أن حاسب MacBook Pro القادم من آبل قد يأتي بشاشة قياسها 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن يكون أرخص بشكل ملحوظ مقارنة بالحواسب المحمولة الحالية من آبل، إذ يتوقع أن يطرح بسعر 599 دولارًا، بينما يباع أرخص حاسب MacBook Pro حاليا بسعر 999 دولار.

موعد الإنتاج

وذكرت بعض المواقع أن آبل ستبدأ إنتاج هذه الأجهزة في الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع طرحها في الأسواق العالمية في بداية عام 2026.