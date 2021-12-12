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إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني مساء الأحد عن "حالة طوارئ أوميكرون"، وقال إنه سيتم تقديم الجرعات المعززة لكل شخص يزيد عمره عن 18 عامًا في إنكلترا اعتبارًا من يوم الإثنين.

وقال بوريس جونسون في بيان تلفزيوني "لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك. هناك موجة مد من أوميكرون قادمة." وأضاف إن هدف تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يناير سيتم تقديمه لمدة شهر.

وأشار الى ـنه قد يتم أيضًا تأجيل بعض المواعيد الطبية للتركيز على التعزيزات.

وقدم جونسون تحديث كورونا مساء الأحد، بعد ساعات فقط من رفع مستوى تنبيه الفيروس في المملكة المتحدة إلى أربعة بسبب انتشار متغير فيروس Omicron الجديد.

المستوى الرابع

ويعني المستوى الرابع يعني ارتفاع مستوى الإرسال أو ارتفاعه - وكانت آخر مرة كانت فيها المملكة المتحدة في المستوى الرابع في مايو. وقال جونسون: "أخشى أننا نواجه الآن حالة طوارئ في معركتنا مع البديل الجديد Omicron".

وأضاف: "من الواضح الآن أن جرعتين من اللقاح لا تكفيان ببساطة لتوفير مستوى الحماية الذي نحتاجه جميعًا. ولكن الخبر السار هو أن علماءنا واثقون من أنه مع جرعة ثالثة، جرعة معززة، يمكننا جميعًا رفع مستوانا من حماية النسخ الاحتياطي ".

وأضاف: "في هذه المرحلة لا يستطيع علماؤنا أن يقولوا إن أوميكرون أقل حدة.

وقال جونسون: "وحتى إذا ثبت أن هذا صحيحا، فنحن نعلم بالفعل أنه أكثر قابلية للانتقال لدرجة أن موجة من Omicron عبر مجموعة سكانية لم يتم تعزيزها ستخاطر بمستوى من العلاج في المستشفى يمكن أن يطغى على مسؤوليات هيئة الصحة الوطنية العامة NHS لدينا ويؤدي للأسف إلى العديد من الوفيات. "

هدف المعزز

وأضاف: يعني الهدف من اللقاح المعزز الجديد أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنكلترا سيكونون قادرين على الحصول على اللقاحات الثالثة من هذا الأسبوع - طالما مرت ثلاثة أشهر على الجرعة الثانية".

لكن السيد جونسون قال إنه من أجل الوصول إلى هدف اللقاح الجديد، يجب تأجيل بعض المواعيد الطبية الأخرى إلى العام الجديد. يُسمح بالفعل لبعض الأطباء العامين بتأجيل الفحوصات الصحية الروتينية لإفساح المجال للتطعيمات.

خطط

كما قال رئيس الوزراء البريطاني:

- سيتم نشر 42 فريق تخطيط عسكري في كل منطقة للمساعدة في هذا الجهد

- سيتم إنشاء مواقع لقاحات إضافية ووحدات متنقلة عبر إنكلترا

- سيتم تمديد ساعات عمل العيادات بمزيد من المواعيد

- سيتم تدريب الآلاف من المتطوعين في مجال التطعيم

تظهر البيانات المبكرة أن الحصول على جرعة تقوية ثالثة يمنع حوالي 75 ٪ من الأشخاص من الحصول على أي أعراض لكورونا من متغير أوميكرون.

وتم إعطاء أكثر من نصف مليون جرعة معززة والجرعة الثالثة في المملكة المتحدة يوم السبت، اليوم الثاني الذي حدث منذ بدء إطلاق التعزيز.