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موسكو: أعلنت حكومة كازاخستان الخميس أنها حددت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، إثر أعمال الشغب التي تشهدها البلاد والتي أججها الغضب من ارتفاع أسعار الغاز.

ويهدف هذا الإجراءالمنشور بالتفصيل على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، إلى تأمين "استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي" في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى حيث خلفت الاضطرابات عشرات القتلى وآلاف الجرحى.