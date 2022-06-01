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موسكو: تراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27,6 % على سنة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021 على ما أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة بعد خسارة العديد من العملاء الأوروبيين، على خلفية المواجهة بين الروس والأوروبيين منذ غزو أوكرانيا.

وقالت المجموعة عبر تلغرام "بلغت الصادرات نحو الدول الأجنبية البعيدة (لا تشمل رابطة الدول المستقلة) 61 مليار متر مكعب أي أقل بنسبة 27,6 % (23 مليار متر مكعب) من الفترة نفسها في العام 2021".

غازبروم

وأضافت غازبروم أن شحنات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" تتزايد، لكنها لم تذكر أي أرقام.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، طالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة"- وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- بدفع ثمن الغاز بالروبل.

يُعد المطلب الجديد إجراء لتجنب العقوبات المالية الغربية على المصرف المركزي الروسي التي فُرضت على خلفية الغزو.

وحتى الآن، أوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا وارداتها من الغاز الطبيعي بسبب رفضها الدفع بالروبل.

وسارعت دول الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية لكنها منقسمة بشأن فرض حظر على الغاز الطبيعي، في حين تعتمد العديد من الدول الأعضاء بشكل كبير على الإمدادات الروسية في مجال الطاقة.