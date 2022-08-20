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واشنطن: انضمت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" إلى "فيتش" في رفع درجة التصنيف الائتماني لأوكرانيا الجمعة بعدما منحها الدائنون إعفاء لمدة عامين الأسبوع الماضي من تسديد ديونها الخارجية.

وقالت وكالة "إس أند بي غلوبال" (اس اند بي) في بيان إن رفع نقاط الأهلية الائتمانية للديون الخارجية إلى "سي سي سي+" يعكس "التزام الدعم المالي الدولي القوي لأوكرانيا، مصحوبا باحتياطات العملات الأجنبية التي تتضاءل رغم أنها ما زالت مرتفعة نسبيا".

وأضافت "نتيجة ذلك، تبدو المخاطر قريبة الأجل على وضع الحكومة المرتبط بالسيولة وبشكل أوسع، قدرتها على الإيفاء بديونها التجارية، بما في ذلك بالعملات الأجنبية، قابلة للمعالجة".

لكن "إس أند بي" قالت إن القرار يأتي بناء على فرضية مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويل كييف في الأشهر المقبلة.

وبإمكان اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن منحها قرضا أن يخفف الضغط على أوكرانيا.

ورفعت وكالة "فيتش" نقاط الأهلية الائتمانية لأوكرانيا الخميس بعدما خفضته الوكالتان إلى مستوى التخلف عن السداد بسبب اتفاق إعادة الهيكلة.

لكن حتى مع القرار الأخير، حذّرت "إس أند بي" من أنه "نظرا إلى النزاع الجاري مع روسيا، تعتمد قدرة أوكرانيا على سداد ديونها في موعدها إلى حد كبير على عوامل تعد بمعظمها خارجة عن سيطرة الحكومة".

وتتوقع الوكالة بأن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 40 في المئة هذا العام.