قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



شيملا (الهند): لقي 15 شخصاً على الأقل مصرعهم في الهند إثر انزلاقات أرضية تسببت فيها الأمطار الموسمية التي تضرب الهيمالايا، على ما أفادت السلطات السبت.

وتحدث الانزلاقات والفيضانات غالباً في الهند خلال فترة هطول الأمطار الموسمية (ما بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر) ويقدر الخبراء أن التغير المناخي يتسبب في تزايد تواترها وحدتها ومن طابعها الفجائي.

وأعلنت الحكومة في بيان أنه تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندي في اقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب في مقتل ثمانية أشخاص.

وقتل في المنطقة إثر الانزلاقات الأرضية والفيضانات سبعة أشخاص آخرين.

وأظهرت صور بثها التلفزيون جزءاً من جسر للسكك الحديدية جرفه الطوفان في منطقة كانغرا، وفقاً لبيان الحكومة.

وعلّق 19 شخصاً فوق أسطح عدد من المنازل بعد أن فاجأتهم السيول قبل أن يتم انقاذهم.

وأغلقت المدارس أبوابها في المناطق الأكثر تضرراً.

وتجذب المنطقة العديد من السياح بفضل جبالها المكسوة بالثلج.

وقتل ثمانية أشخاص في تموز/يوليو الفائت إثر سيول مفاجأة اجتاحت مخيماً للحجاج في منطقة كشمير المجاورة.