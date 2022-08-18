قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



بكين: لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد 27 آخرون في فيضان نهر في شمال غرب الصين، كما أعلنت السلطات المحلية الخميس.

وارتفع مستوى المياه فجأة في في منطقة جبلية في مقاطعة تشينغهاي الشاسعة التي تقع على حدود التيبت (غرب).

وقال المكتب المحلي لحالات الطوارئ في بيان إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل.

وأرسل رجال الإنقاذ إلى منطقة داتونغ التابعة لمدينة تشينينغ التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر غرب بكين.

ويشهد وسط وجنوب البلاد عادة هطول أمطار غزيرة في أواخر الربيع وأوائل الصيف. لكن الصين تواجه ظروفا مناخية قاسية هذا العام.

وقد أدى فيضان مفاجئ السبت في جنوب غرب البلاد إلى مصرع أربعة أشخاص وجرح تسعة آخرين.

ويشهد هذا الصيف أيضًا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تجاوزت ال40 مئوية في عدد من المناطق بما فيها سيتشوان (جنوب غرب).

ولجأت المقاطعة خلال الأسبوع الجاري إلى تقنين الكهرباء بينما تتعرض الشبكة لضغوط بسبب مكيفات الهواء وتواجه السدود الكهرمائية صعوبة في تلبية الطلب بسبب ضعف الأنهار.