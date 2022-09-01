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إيلاف من بيروت: حولت شركة Crypto.com مبلغ 10.5 ملايين دولار أسترالي، أي نحو 7.2 ملايين دولار أميركي، إلى عميلة أسترالية بدلاً من إعادة 100 دولار أسترالي، أي نحو 68 دولارًا أميركيًا، بسبب خطأ مطبعي مؤسف جدًا. ولم يلاحظ مراقبو التحويلات في البورصة الأسترالية الخطأ إلا بعد سبعة أشهر، وبحلول ذلك الوقت، كانت السيدة الأسترالية قد تمتعت بصرف جزء كبير من هذه الأموال، وفقًا لما أتى في تقرير نشرته "غارديان" البريطانية.

حدث هذا الخطأ في مايو 2021 بعدما أخطأ موظفٌ في كتابة رقم حساب السيدة الأسترالية تيفاماناغوري مانيفل في الحقل المخصص للمبلغ المستحق، وقد اكتشف موقع Crypto.com هذا الخطأ عند إجراء تدقيق روتيني في ديسمبر 2021.

الغريب في الأمر أن مانيفل لن تبلغ عن مبلغ مهول وجته في حسابها المصرفي، إنما اشترت منزلًا فاخرًا ثمنه 1.3 مليون دولار أسترالي، أي نحو 890.5 ألف دولار أميركي، وسجلته باسم شقيقتها تيلاغافاتي غانغادوري، الموجودة في ماليزيا.

بدأت الشركة دعوى قضائية في المحكمة العليا الفيكتورية هذا العام، وفي فبراير تم تجميد حساب بنك الكومنولث التابع لمانيفل، لكن بعدما حولت معظم الأموال إلى حسابات أخرى، وقد تم تجميدها لاحقًا.

أبلغ محامو مانيفل موقع Crypto.com أن غانغادوري كانت 'تسعى للحصول على مشورة قانونية' ، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة التي منحت Crypto.com حكماً افتراضيًا لإجبار غانغادوري على بيع العقار في أقرب وقت ممكن، وإعادة الأموال إلى Crypto.com، إضافة إلى فائدة قدرها 27369.64 دولارًا أميركيًا، وتدريكها تكاليف القضية كاملة.