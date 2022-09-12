قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



كانت الملكة إليزابيث الثانية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد اعتدنا على رؤية صورتها وبروفايلها والشعار الملكي الخاص بها على كثير من الأشياء من ظروف الرسائل والاعلام والعملات الورقية والمعدنية إلى جوازات السفر ومباني المحاكم وغيرها من الأشياء الأخرى.

فما الذي سيتغير الآن؟

كل شيء تغير

جميع العملات المعدنية المتداولة في المملكة المتحدة والبالغ عددها 29 مليار، عليها وجه الملكة.

ويعود أحدث تصميم إلى عام 2015 ، عندما كانت تبلغ من العمر 88 عاماً. كانت هذه هي الصورة الخامسة للعملة التي تم إنشاؤها خلال فترة حكمها.

لم تذكر دار سك العملة الملكية، كيف أو متى ستصدر عملات معدنية عليها وجه الملك تشارلز الثالث، ولكن من المحتمل أن تظل العملات المعدنية التي تحمل وجه الملكة، قيد التداول لسنوات عديدة، وستتم عملية استبدالها بشكل تدريجي.

قبل أن يتم تحديث جميع العملات المعدنية البريطانية من أجل التقسيم العشري في عام 1971 ، كان من الطبيعي جداً رؤية صور العديد من الملوك على العملات المعدنية الموجودة بحوزتنا.

عيد ميلاد الملكة إليزابيث: تسعون صورة لتسعين عاماً

الملكة إليزابيث الثانية: حياة في صور

قلعة بالمورال: قصة المنزل الأسكتلندي الذي أحبته الملكة إليزابيث الثانية

على الرغم من أننا لا نعرف كيف ستبدو صورة العملة المعدنية للملك، إلا أن العملة المعدنية التي صدرت في عام 2018 من قبل دار سك العملة الملكية احتفالاً بعيد ميلاده السبعين، أعطتنا لمحة عن ذلك.

والشيء الوحيد الذي يبدو أكيداً هو أنه سيظهر من الاتجاه الآخر - إلى اليسار.

يفرض التقليد أن يتغير الاتجاه الذي يتخذه الملك على العملات المعدنية مع كل ملك جديد.

وبمجرد أن يتم التأكيد من قبل الحكومة، سيتم تصنيع تصميمات جديدة في دار سك العملة الملكية في لانتريسانت، جنوب ويلز.

ظهرت الملكة على جميع أوراق بنك إنجلترا منذ عام 1960 (الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك الاسكتلندية وإيرلندا الشمالية لا تضع صور الملوك).

هناك حوالي 4.5 مليار ورقة نقدية فردية من بنك إنجلترا تبلغ قيمتها حوالي 80 مليار جنيه إسترليني متداولة في الوقت الحالي. وكما هو الحال مع العملات المعدنية، سيتم التخلص منها تدريجياً.

ستظل جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية بمثابة معاملة قانونية. سيقدم بنك إنجلترا كثيرا من الإشعارات إذا كان ذلك سيتغير.

الطوابع وصناديق البريد

منذ عام 1967 ، ظهرت جميع الطوابع الصادرة عن البريد الملكي ( Royal Mail) وعليها ظل صورة جانبية لوجه الملكة إليزابيث الثانية.

سيتوقف الآن البريد الالكتروني عن إنتاج طوابع تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية - على الرغم من أنه لا يزال من الممكن استخدامها على الرسائل والطرود البريدية - وسيبدأ بعملية إنشاء طوابع جديدة.

ظهر الملك الجديد على طوابع بريدية من قبل، لكن البريد الملكي لم يذكر بعد كيف ستبدو التصميمات الجديدة معه.

بالإضافة إلى وضع بروفايل الملك على الطوابع، فإن البريد الملكي يضع الرموز الملكية على العديد من صناديق البريد أيضاً.

أكثر من 60 في المئة من صناديق بريد المملكة المتحدة، البالغ عددها 115000 ، تحمل علامة EIIR للملكة إليزابيث الثانية ( إي: هو الحرف الأول من اسم الملكة، والحرف آر: للإشارة إلى كلمة ريجينا، التي تعني ملكة).

في داخل اسكتلندا، تتميز بالتاج الاسكتلندي، أما خارجها، فستحمل صناديق البريد الجديدة الآن رمز الملك، ولكن نظراً لأن عدد الصناديق الجديدة المثبتة منخفض جداً، فقد يستغرق الأمر طويلاً قبل أن تشاهد أحد هذه الصناديق.

الختم الملكي الذي يدل على الموافقة

من علب الكاتشب وحبوب الفطور إلى العطور وغيرها من المنتجات، قد ترى الشعار الملكي وقد كتب بجانبه عبارة " بالتعيين لدى صاحبة الجلالة الملكة" على بعض المواد الاستهلاكية أو العناصر الأخرى في منزلك.

ووجود هذا الشعار الملكي يعني أنها مانحة من قبل الأسرة الملكية، مما يعني أن الشركة تزود الأسر الملكية أيضاً بهذه المنتجات بشكل منتظم.

BBC

على مدار القرن الماضي أو نحو ذلك، أصدر كل من الملوك وأقرانهم وورثتهم أوامر ملكية خاصة بهم - مما جعلهم مانحين - ويوجد حالياً حوالي 900 أمر ملكي تحتفظ به 800 شركة.

عندما يموت المانح، تصبح أي أوامر ملكية أصدرها، باطلة ويكون أمام الشركة عامين للتوقف عن استخدام الشعار الملكي الممنوح لها، (باستثناء الأوامر التي صدرت عن الملكة الأم، فتظل صالحة بعد وفاتها لمدة خمس سنوات).

المذكرات التي أصدرها تشارلز بصفته أمير ويلز، ستستمر كما هي بعد أن أصبح ملكاً لأنها تتماشى مع الأسرة وليس اللقب.

هناك توقع بأن يمنح الملك الجديد ابنه ووريثه الأمير وليام، الصلاحية لإصدار أوامر خاصة به.

هل لا تزال جوازات السفر سارية المفعول؟

ولكن ليس فقط الطوابع والضمانات المانحة للشركات والعملات هي التي ستتغير، بل جميع جوازات السفر البريطانية الصادرة باسم صاحبة الجلالة ستتغير أيضا (ستظل جوازات السفر الحالية صالحة أيضا) ولكن بالنسبة لجوازات السفر الجديدة، سيتم تحديث الصياغة الموجودة على الغلاف الأمامي من الداخل لكي يصبح جلالة الملك بدلاً من جلالة الملكة.

سيتعين على قوات الشرطة في إنجلترا وويلز تغيير الرمز الملكي الخاص بالملكة إليزابيث الثانية المنقوش وسط خوذاتهم.

المحامون ورجال القانون الذين تم تعيينهم من قبل الملكة ليكونوا مستشاري الملكة سيُعرفون الآن باسم مستشارو الملك بشكل فوري.

وأخيراً، سيتم تغيير كلمات النشيد الوطني التي من ضمنها "حفظ الله الملكة" لتصبح "حفظ الله الملك".

بعد إعلان تشارلز ملكاً رسمياً في حفل رسمي، سيتم إصدار إعلان عام من شرفة قصر سانت جيمس، بما في ذلك هتاف: "حفظ الله الملك".

سيتم بعد ذلك عزف النشيد الوطني بهذه الكلمات التي ستكون المرة الأولى التي تتغير فيها منذ عام 1952.