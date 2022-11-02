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دبي: حذّرت منظمة غرينبيس البيئية في تقرير الأربعاء من شح في المياه والغذاء وموجات حر وآثار سلبية خطيرة أخرى للتغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).

وقال التقرير الذي يحمل عنوان "على شفير الهاوية" إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد احتراراً بما يقرب من ضعف المتوسط العالمي ما يعرّضها للتأثر بشكل كبير بتغير المناخ وتفاقم مخاطر أمن الغذاء والمياه.

ويركّز التقرير الصادر عن "مختبرات غرينبيس للبحوث" في جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة بشكل خاص على لبنان والإمارات والجزائر ومصر تونس والمغرب.

موجات الحر وشح المياه

وقالت المستشارة العلمية في مختبرات غرينبيس للأبحاث كاثرين ميلر "يبدو واضحاً أن المنطقة ككل ترتفع حرارتها بمعّدل متسارع يصل إلى 0,4 درجات مئوية لكل عقد منذ ثمانينات القرن العشرين، أي ما يعادل ضعف المعّدل العالمي".

ونتيجة لذلك، يواجه مئات ملايين السكان في المنطقة التي تضم أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، خطر شح المياه وموجات الحر والفيضانات وغيرها من الآثار السلبية للتغير المناخي.

وقال التقرير أنه في الدول الست التي تشملها الدراسة "سيكون هناك خطر كبير لشح المياه في جميع المناطق، مما سيؤثر سلبًا على الزراعة وصحة الإنسان". وتعتمد المنطقة على الواردات الغذائية "التي يمكن أن تتأثّر في حال أثّر "الجفاف وندرة المياه على المحاصيل في العقود المقبلة".

ومن بين أكثر المجتمعات تأثّراً المزارعون الذي عادة ما يكونون "أقل استعدادًا للتكيف إلى حد كبير بسبب وضعهم المالي، واعتمادهم بشكل غير متناسب على الزراعة من أجل البقاء"، وفقاً للتقرير.

وبحلول نهاية القرن، من المرجّح أن تعاني 80 بالمئة من المدن المكتظة بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من موجات الحر لما لا يقل عن 50 بالمئة من المواسم الدافئة.

وفي ظل وجود انبعاثات عالية في بعض المواقع في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة القصوى خلال موجات الحر الشديدة في المستقبل 56 درجة مئوية، بحسب تقرير "غرينبيس".

مؤتمر المناخ

ويلتقي ممثّلون عن حوالى مئتي دولة بين 6 و18 تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ في مصر في المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة حول المناخ.

وطالب التقرير المؤتمر بالعمل على دعم مسار التحول من الوقود الاحفوري الى مصادر الطاقة النظيفة، في وقت تقول دول في الخليج وبينها السعودية والإمارات انه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في النفط والغاز ولعقود من أجل تمويل عملية التحول هذه.

كتبت "غرينبيس" في تقريرها "الأرواح تزهق، والمنازل تدمّر، والمحاصيل تتدهور، وسبل العيش تتضرر، ويتم القضاء على التراث الثقافي، لكن الملوثين التاريخيين الذين ساهموا في هذه الخسائر والأضرار يرفضون الالتزام".