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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لشهرين إضافيين.

وحيّا غوتيريش الاعلان عن تمديد الاتفاق، معتبراً ذلك "نبأ جيداً للعالم بأسره".

وأضاف إن "هذه الاتفاقيات مهمة للأمن الغذائي العالمي. المنتجات الأوكرانية والروسية توفر الطعام للعالم".

وأكد في الوقت نفسه الحاجة لاتفاق أكثر شمولاً وأطول مدة، مشيراً الى أن الكثير من المسائل لا تزال معلّقة لكن "آمل في أن نتمكن من التوصل الى اتفاق شامل بهدف تحسين المبادرة وإطالتها وتوسيعها، كما اقترحت في رسالة حديثة الى الرؤساء" التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكشف المسؤول الأممي عن تصدير "أكثر من 30 مليون طن من الحبوب" منذ بدء تنفيذ الاتفاق في تموز/يوليو 2022.