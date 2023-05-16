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إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة، روسيا إلى التوقف عن التهديد بمغادرة مبادرة حبوب البحر الأسود والموافقة بدلاً من ذلك على صفقة مستدامة ومستقرة يستفيد منها الجميع.

وألقت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد بيانا خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث ناقش الإحاطة الإعلامية التي قدمها مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن عمله على أرض الواقع في أوكرانيا.

وقالت السفيرة البريطانية إن هذه الإحاطة تذكرنا بالتكلفة البشرية الهائلة لحرب العدوان الروسية. واضافت إن روسيا واصلت شن ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء أوكرانيا ، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء.



هجمات مُفزِعة

واضافت السفيرة وودوارد: تشعر المملكة المتحدة بالفزع من التقارير التي تتحدث عن الهجمات الروسية الأخيرة على مستودعات الصليب الأحمر الأوكراني في أوديسا وعلى مستشفى متنقل في ميكولايف. لا يوجد أي عذر لمهاجمة الفئات الأكثر ضعفا والعاملين الإنسانيين الشجعان الذين يدعمونهم.

وندعو روسيا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، على وجه الخصوص ، لمراعاة التمييز بين المقاتلين والمدنيين. كما يجب حماية المدنيين الأوكرانيين ، بل جميع المدنيين في الواقع ، من قبل جميع المقاتلين.

وبالمثل، فإن منظمات الإغاثة وعمال الإغاثة، الذين تتمثل مهمتهم في مساعدة المدنيين الأبرياء المحتاجين للمساعدة الإنسانية، ليسوا هدفًا.

ونوهت السفيرة البريطانية إلى أنه في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، يعيش ما يقدر بنحو 4 ملايين شخص في ظروف مزرية بائسة. على الرغم من المحاولات المنتظمة من قبل الأمم المتحدة للوصول لتقديم الدعم الإنساني، لم تقدم روسيا أبدًا الضمانات الأمنية اللازمة للوصول.

وأكدت: وما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستمر إلى شعب أوكرانيا.

كما ندعو روسيا إلى الكف عن منع الوصول ووقف هجماتها على البنية التحتية الحيوية والمناطق السكنية.



حبوب البحر الأسود

وقالت السفيرة البريطانية: إن "مبادرة حبوب البحر الأسود" مهمة للغاية. تم تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في إطار المبادرة منذ 1 أغسطس.

واضافت: كانت الصفقة حاسمة لخفض أسعار الغذاء العالمية وإيصال الحبوب التي تشتد إليها الحاجة إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. وكما قال برنامج الأغذية العالمي، فإن شحنات الحبوب إلى أي دولة تؤدي إلى انخفاض الأسعار العالمية.

لذلك نحث روسيا على التوقف عن التهديد بترك المبادرة، وبدلاً من ذلك، الموافقة على صفقة مستدامة ومستقرة.



وأشارت السفيرة وودوارد إلى أن روسيا تواصل منع وتأخير عمليات تفتيش السفن. يضر هذا العائق بالأمن الغذائي العالمي من خلال تأخير الشحنات وتقييد الإمدادات والحفاظ على ارتفاع الأسعار بالنسبة للبلدان المستوردة للغذاء.

وخلصت السفيرة إلى القول بأن المملكة المتحدة ملتزمة تمامًا بمحاسبة روسيا على أعمالها غير القانونية في أوكرانيا، وسنواصل دعم التحقيقات المستقلة في الفظائع المرتكبة في أوكرانيا ، كجزء من سلام عادل ومستدام.