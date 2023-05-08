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كييف (أوكرانيا): توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تُهزم روسيا في النزاع ضد بلاده "كما هُزِمت النازية" في الحرب العالمية الثانية، وذلك في تصريحات الإثنين في ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا في الثامن من أيار/مايو 1945.

وقال زيلينسكي في شريط فيديو "كل الشرّ القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزِمت النازية"، مضيفا "كما دمّرنا الشر معا في حينه، نقوم حاليا بتدمير شرّ مماثل معاً".