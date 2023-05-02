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كييف (أوكرانيا): بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إقامة تعاون دفاعي طويل الأمد بين بلديهما.

وكتب ترودو على تويتر عقب مكالمة هاتفية مع زيلينسكي "مهما استغرق ذلك من وقت. تلك هي المدة التي سنقدم فيها الدعم لأوكرانيا".

وتوجه إلى الرئيس الأوكراني قائلا "أعدكم بذلك"، مضيفا أن "كندا ستواصل تواجدها هناك من خلال مساعداتها العسكرية والإنسانية والمالية".

وقال زيلينسكي في تغريدة أيضا إنه ناقش مع ترودو إقامة "برنامج تعاون دفاعي طويل الأمد" بيت البلدين.

ليوبارد

وأرسلت كندا الشهر الماضي ثماني دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجوم الروسي. وكانت قد أعلنت سابقا في شباط/فبراير أنها ستضاعف عدد الدبابات التي تعهدت بها لكييف.

وتعد الدبابة الألمانية الصنع الأكثر تقدما في ترسانة الجيش الكندي.

وفي آذار/مارس أعلن ترودو تمديد كندا مهمة تدريب مهندسين قتاليين أوكرانيين حتى تشرين الأول/أكتوبر، مضيفا أنه سيتم نشر مدربين طبيين أيضا.

وخصصت أوتاوا أكثر من مليار دولار كندي مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي شملت مركبات مدرعة وصواريخ أرض-جو ومدافع هاوتزر وذخائر بالإضافة إلى دبابات ليوبارد.