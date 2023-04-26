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موسكو: اتهمت روسيا الأربعاء أوكرانيا بـ "تقويض مبادرات السلام" برفضها الحوار مع موسكو، بعد الاتصال الأول بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الصيني شي جينبينغ حليف الكرملين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويض مبادرات السلام".

وفي السياق، قالت الحكومة الصينية إن المكالمة بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمت بمبادرة من كييف.

وردا على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحافي، أوضح يو جون ممثل وزارة الخارجية الصينية أن هذه المحادثة، غير المسبوقة منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 جرت "بمبادرة من الجانب الأوكراني".