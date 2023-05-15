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موسكو: أعلنت روسيا الاثنين أنها اعترضت صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى في إطار النزاع في أوكرانيا، بعد أيام فقط من إعلان لندن تسليم هذه الأسلحة لقوات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّه خلال الساعات الـ24 الماضية، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو و10 (مقذوفات) من قاذفات صواريخ هيمارس المتعدّدة".