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إيلاف من لندن: تحوم شائعات حول صحة الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بعد أن غاب عن مناسبة رئيسية ثانية في العاصمة مينسك يوم أمس الأحد.

وقال تقرير إن لوكاشينكو، الحليف القوي للرئيس الروسي بوتين، أرسل تهنئة مكتوبة فقط في ما يسمى بيوم "شعارات الدولة" يوم الأحد، حيث ألقى رئيس وزرائه رومان جولوفتشينكو خطابًا للأمة بدلاً من الرئيس.

وكان لوكاشينكو البالغ من العمر 68 عامًا شوهد آخر مرة علنًا في 9 مايو ، عندما حضر أحداث يوم النصر في كل من موسكو وبعد ذلك في مينسك.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) فإن لوكاشينكو بدا في موكب موسكو مريضا وكان على يده اليمنى ضمادة بنية اللون، وغادر الميدان الأحمر في عربة لحضور مراسم وضع إكليل الزهور حيث رافق قادة آخرون من كومنولث الدول المستقلة الرئيس الروسي سيرًا على الأقدام إلى قبر الجندي المجهول.

مراسم أخرى

وعند عودته إلى مينسك ، حضر مراسم أخرى لوضع إكليل الزهور ، لكن للمرة الأولى في رئاسته الطويلة لم يلق خطابًا في يوم النصر.

وأكد كونستانتين زاتولين ، النائب الأول للجنة دول رابطة الدول المستقلة في دوما الدولة الروسية، لشبكة (سكاي نيوز) أن لوكاشينكو مريض. وقال "حقيقة مرضه كانت واضحة حتى أثناء العرض في موسكو".

واضاف: "أعلم أنه مريض لكني غير مصرح لي بتوزيع تشخيصه". وقال: إنه مرض لا علاقة له بكورونا.

وتعليقًا على الشائعات حول صحة لوكاشينكو، غردت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى، سفياتلانا تسيخانوسكايا، قائلة إن يتعين على البيلاروسيين "أن يكونوا مستعدين جيدًا لأي سيناريو لتحويل بيلاروسيا على طريق الديمقراطية ومنع روسيا من التدخل".

وقالت السيدة تسيخانوسكايا: "نحن بحاجة إلى أن يكون المجتمع الدولي استباقيًا وسريعًا".

لا تعليق

وإلى ذلك، بينما رفض مكتب لوكاشينكو التعليق. فإنه حسب موقع (يوروراديو Euroradio) الإخباري المعارض ، فإن لوكاشينكو نقل إلى عيادة النخبة في مينسك يوم السبت.

ونقلت إحدى المنشورات الروسية على الإنترنت (بوديوم) عن عضو بارز في مجلس النواب في مجلس الدوما، كونستانتين زاتولين، قوله إن "لوكاشينكو" مرض ببساطة... وربما يحتاج إلى قسط من الراحة ".

كما نشرت صحيفة (كومرسانت) الروسية قصة عن صحة لوكاشينكو نقلاً عن زاتولين ووسائل إعلام المعارضة البيلاروسية. نادرًا ما تنشر وسائل الإعلام الروسية قصصًا عن صحة قادة روسيا أو جيرانها المتحالفين.