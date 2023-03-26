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بروكسل: حذّر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الأحد من أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا إذا ما وافقت مينسك على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها.

وقال بوريل إن "استقبال بيلاروسيا أسلحة نووية روسية من شأنه أن يشكل تصعيداً غير مسؤول وتهديداً للأمن الأوروبي. لا تزال بيلاروس قادرة على وقف هذا الأمر، الخيار بيدها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض عقوبات جديدة".