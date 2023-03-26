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بروكسل: ندد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد بـ"الخطاب الروسي" عن نشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، معتبرًا أنه "خطير وغير مسؤول".

وقالت الناطقة باسم الحلف أوانا لونجيسكو "حلف شمال الأطلسي حذر ونراقب الوضع من كثب"، مضيفة "لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي الروسي من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا".

من جهتها، دعت أوكرانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة موسكو التي أعلنت السبت أنها ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس المجاورة.

شنّت روسيا غزواً واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي، وعبرت بعض قواتها الحدود عبر أراضي بيلاروسيا.

رأت كييف في الخطوة الأخيرة "ابتزازاً نووياً"، في حين قارن الرئيس فلاديمير بوتين الخطوة بنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في أراضي حلفاء أوروبيين.

لكن حلف الأطلسي انضم إلى ألمانيا في رفض هذا المقارنة.

وقالت لونجيسكو إن "إشارة روسيا إلى شراكة الناتو النووية مضللة تماماً. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية".

وأضافت أن "روسيا تخلت باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخراً مشاركتها في معاهدة نيوستارت".

وكان بوتين قد أعلن الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيوستارت، وهي آخر اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة للحد من عدد الأسلحة النووية.

وتابعت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي "على روسيا أن تعاود احترام التزاماتها وتتصرف بحسن نية".